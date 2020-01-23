Toyota отзывает 82,6 тысячи автомобилей в России

"Отзыву подлежат автомобили, реализованные с декабря 2015 года по настоящее время, с VIN-кодами согласно приложению. Причиной отзыва транспортных средств являются особенности уплотнителя, который удерживает нагреватель внутри форсунки. Существует вероятность образования зазора между уплотнителем и корпусом форсунки, что со временем может привести к появлению трещины в нагревателе. При возникновении такой ситуации вода с антигололедными реагентами может проникнуть в нагревательный элемент и привести к его короткому замыканию и перегреву, а в худшем случае – к возгоранию", - сообщает Росстандарт.