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Toyota отзывает 82,6 тысячи автомобилей в России
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РИА Новости

Toyota отзывает 82,6 тысячи автомобилей в России

15:59 23.01.2020
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© Фото : public domainАвтомобиль Toyota Highlander
Автомобиль Toyota Highlander
© Фото : public domain
Автомобиль Toyota Highlander. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Toyota отзывает в РФ 82 641 автомобиль Toyota Highlander, Land Cruiser Prado, RAV4 и Lexus RX200T, RX350, RX450H из-за возможных проблем с форсунками омывателя лобового стекла, говорится в сообщении Росстандарта.
"Отзыву подлежат автомобили, реализованные с декабря 2015 года по настоящее время, с VIN-кодами согласно приложению. Причиной отзыва транспортных средств являются особенности уплотнителя, который удерживает нагреватель внутри форсунки. Существует вероятность образования зазора между уплотнителем и корпусом форсунки, что со временем может привести к появлению трещины в нагревателе. При возникновении такой ситуации вода с антигололедными реагентами может проникнуть в нагревательный элемент и привести к его короткому замыканию и перегреву, а в худшем случае – к возгоранию", - сообщает Росстандарт.
Уполномоченные представители изготовителей "Тойота Мотор" проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, поясняет регулятор.
"Если автомобиль подпадает под отзывную программу, владельцу такого автомобиля необходимо связаться с ближайшим дилерским центром и согласовать время визита. На всех транспортных средствах будет выполнена замена форсунок стеклоомывателя лобового стекла на модернизированные. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев", - также говорится в сообщении.
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