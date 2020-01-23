Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-23T15:57+0300
https://ria.ru/20200123/1563787783.html
В Москве проверяют школы и суды из-за сообщений о минировании
https://cdn23.img.ria.ru/images/154824/42/1548244269_0:228:2831:1820_1036x0_80_0_0_16f9a6ab6aa05cc0730c256fb2129e2e.jpg
РИА Новости

В Москве проверяют школы и суды из-за сообщений о минировании

15:57 23.01.2020
159
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Сотрудник полиции . Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Свыше 20 школ и четыре районных суда начали проверять в Москве после анонимных сообщений о "минировании", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"На 15.30 проверки проходят в 21 школе и четырех судах Москвы", - сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось о проверке пяти московских вокзалов - Белорусского, Павелецкого, Казанского, Ленинградского и Ярославского - после получения угроз о взрывах.
В четверг ФСБ объявила, что вычислила, откуда тысячами рассылаются сообщения о "минировании": это интернет-сервис в Нидерландах. Генпрокуратура и Роскомнадзор пытаются заблокировать доступ к нему с территории России.
Волна "минирований" судов и других учреждений Москвы и Петербурга началась в конце осени, с тех пор регулярно приходят письма с одинаковым содержанием - якобы в здании заложена взрывчатка. Специальные службы, выезжающие на место, ни разу не обнаружили опасных или взрывчатых веществ.
Полиция
07:46
В Благовещенске сообщения о "минировании" в детсадах оказались ложными
000001
Обсудить 0
РоскомнадзорГенеральная прокуратура РФФСБ РФМоскваРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова
ЦИК призвал организовать наблюдение за голосованием по Конституции
Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова в информационном центре ЦИК России в единый день голосования 8 сентября 2019 года
Памфилова считает, что поправку в Конституцию может принять парламент
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров встретится с главой МИД Южного Судана
Девушка на Красной площади в Москве
В Россию на Восточный Новый год приедут 15 тысяч туристов из Китая
Инвалидная коляска
Власти Ленобласти расширят льготы на проезд инвалидам
Хейли Болдуин и Джастин Бибер на показе Джона Эллиота во время New York Fashion Week
Пользователи умоляют Джастина Бибера сбрить усы
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Ижевске рецидивист пытался украсть икону из кафедрального собора
Зал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы
Делегация России в ПАСЕ расскажет коллегам о поправке в конституцию
Украинский журналист Сергей Томиленко
Союз журналистов Украины сообщил о 75 нападениях на СМИ в 2019 году
Люди во время похорон генерал-майора Касема Сулеймани и командира Абу Махди аль-Мухандиса в Тегеране
В КСИР рассказали о беспилотниках, участвовавших в убийстве Сулеймани
Пассажир в маске, прибывший из китайского Ханчжоу, в аэропорту Чанги, Сингапур
В Пакистане начали проверять граждан Китая из-за коронавируса
Батарея в жилом доме
В Саратове более трех тысяч человек остались без отопления
Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич
Лукашевич призвал ОБСЕ дать оценку языковой политике Киева
Радиатор отопления в квартире
В Ростове-на-Дону около 1,8 тысячи человек остались без тепла
Руководитель исследования - профессор МГУ Дмитрий Иванов
В МГУ создали кожу, которая при растяжении становится крепче
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:50В Белом доме заявили, что предприняли меры из-за нового коронавируса
20:48В Италии распродают дома за один евро
20:45СМИ сообщили о количестве людей, успевших покинуть Ухань
20:27Мексиканские власти сообщили о трех новых подозрениях на коронавирус
20:26Прокуратура выяснит обстоятельства отравления младенца в Клину
20:22В правительстве уточнили число заместителей руководителя аппарата
20:22Представитель КНДР впервые приедет на Мюнхенскую конференцию
20:16На Алтае раскрыли серию убийств 25-летней давности
20:16Путин встретится с премьером Баварии на следующей неделе в Москве
20:12Песков объяснил, почему Путин не встретился в Израиле с Зеленским
20:08Лондон ждет деталей предложения Путина о встрече лидеров пяти стран
19:59Комитет СФ подключится к подготовке поправок о гражданстве дипломатов
19:57Помпео готов остаться госсекретарем, если Трампа переизберут
19:57Власти города Ухань пытаются справиться с паникой среди жителей
19:52В МИД Ирана отреагировали на угрозы в адрес преемника Сулеймани
19:50Дуда не пожалел, что проигнорировал форум памяти холокоста
19:50В Китае подтвердили первую смерть от нового вируса за пределами Уханя
19:48Путин заявил о готовности наращивать сотрудничество с Палестиной
19:45Аббас намерен обсудить ближневосточную "сделку века"
19:40В ЕР попросили проверить информацию об отсутствии лекарств на Камчатке
Лента новостейМолния