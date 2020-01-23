В Москве проверяют школы и суды из-за сообщений о минировании

"На 15.30 проверки проходят в 21 школе и четырех судах Москвы", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось о проверке пяти московских вокзалов - Белорусского, Павелецкого, Казанского, Ленинградского и Ярославского - после получения угроз о взрывах.

Волна "минирований" судов и других учреждений Москвы и Петербурга началась в конце осени, с тех пор регулярно приходят письма с одинаковым содержанием - якобы в здании заложена взрывчатка. Специальные службы, выезжающие на место, ни разу не обнаружили опасных или взрывчатых веществ.