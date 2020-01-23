В Москве проверяют школы и суды из-за сообщений о минировании

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Свыше 20 школ и четыре районных суда начали проверять в Москве после анонимных сообщений о "минировании", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"На 15.30 проверки проходят в 21 школе и четырех судах Москвы", - сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось о проверке пяти московских вокзалов - Белорусского, Павелецкого, Казанского, Ленинградского и Ярославского - после получения угроз о взрывах.
В четверг ФСБ объявила, что вычислила, откуда тысячами рассылаются сообщения о "минировании": это интернет-сервис в Нидерландах. Генпрокуратура и Роскомнадзор пытаются заблокировать доступ к нему с территории России.
Волна "минирований" судов и других учреждений Москвы и Петербурга началась в конце осени, с тех пор регулярно приходят письма с одинаковым содержанием - якобы в здании заложена взрывчатка. Специальные службы, выезжающие на место, ни разу не обнаружили опасных или взрывчатых веществ.