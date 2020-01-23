Лавров встретится с главой МИД Южного Судана

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 28 января встретится в Москве с коллегой из Южного Судана Авут Денгом Акуилом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, министр иностранных дел и международного сотрудничества Южного Судана посетит Москву с рабочим визитом 27-29 января. "А 28 января состоятся переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым", - сказала Захарова на брифинге в четверг.
Она добавила, что в ходе встречи будут обсуждаться состояние и перспективы двусторонних отношений в политической, экономической и гуманитарной областях, ключевые вопросы международной повестки дня, а также ситуация в Южном Судане.
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