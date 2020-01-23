Лавров встретится с главой МИД Южного Судана

По ее словам, министр иностранных дел и международного сотрудничества Южного Судана посетит Москву с рабочим визитом 27-29 января. "А 28 января состоятся переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым", - сказала Захарова на брифинге в четверг.