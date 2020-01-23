Делегация России в ПАСЕ расскажет коллегам о поправке в конституцию

"Будем информировать наших коллег на заседании юридического комитета по имплементации решений Европейского суда по правам человека. Уверен, что возникнут вопросы в связи с принятой сегодня в первом чтении поправкой в конституцию, где говорился о соотношении российского и международного права. Хочу сразу сказать, что речь идёт о, прежде всего, о тех решениях международных органов, которые нарушают Конституцию Российской Федерации, а не обо всех решениях, как пытаются преподнести наши недоброжелатели", - заявил Толстой.

Госдума РФ на пленарном заседании в четверг одобрила в первом чтении президентский законопроект о поправках в Конституцию. Они направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. В законопроекте президент предложил на конституционном уровне закрепить обязательное требование не иметь иностранного гражданства и вида на жительство к лицам, занимающим в РФ важнейшие должности, включая премьера, министров и губернаторов. Также предлагается ужесточить требования к кандидатам на пост президента: они должны проживать в России не меньше 25 лет и никогда не иметь другого гражданства. Также поправкой исключается оговорка о двух сроках подряд для президента России.