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Делегация России в ПАСЕ расскажет коллегам о поправке в конституцию
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РИА Новости

Делегация России в ПАСЕ расскажет коллегам о поправке в конституцию

15:55 23.01.2020
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© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкЗал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы
Зал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы
© РИА Новости / Доминик Бутен
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Глава российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), вице-спикер Госдумы Петр Толстой сообщил, что в ходе работы на будущей сессии ассамблеи делегация проинформирует коллег-парламентариев из Европы об имплементации решений ЕСПЧ, а также о рассматриваемой сейчас поправке в конституцию.
"Будем информировать наших коллег на заседании юридического комитета по имплементации решений Европейского суда по правам человека. Уверен, что возникнут вопросы в связи с принятой сегодня в первом чтении поправкой в конституцию, где говорился о соотношении российского и международного права. Хочу сразу сказать, что речь идёт о, прежде всего, о тех решениях международных органов, которые нарушают Конституцию Российской Федерации, а не обо всех решениях, как пытаются преподнести наши недоброжелатели", - заявил Толстой.
Госдума РФ на пленарном заседании в четверг одобрила в первом чтении президентский законопроект о поправках в Конституцию. Они направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. В законопроекте президент предложил на конституционном уровне закрепить обязательное требование не иметь иностранного гражданства и вида на жительство к лицам, занимающим в РФ важнейшие должности, включая премьера, министров и губернаторов. Также предлагается ужесточить требования к кандидатам на пост президента: они должны проживать в России не меньше 25 лет и никогда не иметь другого гражданства. Также поправкой исключается оговорка о двух сроках подряд для президента России.
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас
13:28Послание президента России Федеральному собранию
Совфед учтет предложения депутатов в работе над проектом о Конституции
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Петр ТолстойКонституция РФГосдума РФЕвропейский суд по правам человекаЕвропаПарламентская ассамблея Совета ЕвропыРоссияВ мире
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