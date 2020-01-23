Лукашевич призвал ОБСЕ дать оценку языковой политике Киева

ВЕНА, 23 янв - РИА Новости. Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич в четверг призвал профильные институты организации дать оценку ограничительной языковой политике Украины.
"Примечательно, что вводимые сегодня Киевом ограничения идут вразрез не только с конституцией Украины, статья 10 которой гарантирует свободное развитие и применение и защиту русского языка и языков меньшинств, но и с целым рядом международных обязательств Украины, в том числе в рамках ОБСЕ", - заявил Лукашевич на постсовете ОБСЕ.
По его словам, Киевом также не соблюдена ключевая рекомендация Венецианской комиссии о необходимости выработать "более детальные и сбалансированные решения" языковых проблем.
"Призываем Киев прекратить попрание своих обязательств в правозащитной сфере, а профильные институты ОБСЕ – дать адекватную оценку действиям украинских властей", - подчеркнул дипломат.
В середине мая 2019 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко подписал закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни.