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Лукашевич призвал ОБСЕ дать оценку языковой политике Киева
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РИА Новости

Лукашевич призвал ОБСЕ дать оценку языковой политике Киева

15:50 23.01.2020
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© Фото предоставлено постоянным представительством России при ОБСЕПостпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич
Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич
© Фото предоставлено постоянным представительством России при ОБСЕ
Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич. Архивное фото
ВЕНА, 23 янв - РИА Новости. Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич в четверг призвал профильные институты организации дать оценку ограничительной языковой политике Украины.
"Примечательно, что вводимые сегодня Киевом ограничения идут вразрез не только с конституцией Украины, статья 10 которой гарантирует свободное развитие и применение и защиту русского языка и языков меньшинств, но и с целым рядом международных обязательств Украины, в том числе в рамках ОБСЕ", - заявил Лукашевич на постсовете ОБСЕ.
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По его словам, Киевом также не соблюдена ключевая рекомендация Венецианской комиссии о необходимости выработать "более детальные и сбалансированные решения" языковых проблем.
"Призываем Киев прекратить попрание своих обязательств в правозащитной сфере, а профильные институты ОБСЕ – дать адекватную оценку действиям украинских властей", - подчеркнул дипломат.
В середине мая 2019 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко подписал закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни.
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