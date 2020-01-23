Москалькова поговорила по телефону с матерью Иссахар

"Я только что смогла встретиться с Наамой и могла убедиться в том, что она хорошо себя чувствует, она передает вам большой привет, слова любви и благодарности, что вы боретесь за нее как за дочь, как за любимого своего человека. Она себя чувствует хорошо, выглядит прекрасно, улыбается",- сказала Москалькова маме осужденной по телефону.