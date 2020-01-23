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Москалькова поговорила по телефону с матерью Иссахар
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РИА Новости

Москалькова поговорила по телефону с матерью Иссахар

15:50 23.01.2020 (обновлено: 16:20 23.01.2020)
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова поговорила по телефону с матерью израильтянки Наамы Иссахар, осужденной в РФ, и передала ей, что девушка чувствует, выглядит прекрасно и улыбается, передает корреспондент РИА Новости.
Президент России Владимир Путин в четверг во время визита в Израиль встретился с матерью девушки и в ответ на переживания женщины заявил, что "все будет хорошо".
"Я только что смогла встретиться с Наамой и могла убедиться в том, что она хорошо себя чувствует, она передает вам большой привет, слова любви и благодарности, что вы боретесь за нее как за дочь, как за любимого своего человека. Она себя чувствует хорошо, выглядит прекрасно, улыбается",- сказала Москалькова маме осужденной по телефону.
В середине декабря прошлого года Московский областной суд подтвердил законность приговора Иссахар, получившей 7,5 года лишения свободы за контрабанду и хранение наркотиков. Ее задержали 9 апреля в транзитной зоне аэропорта "Шереметьево", где она делала пересадку по пути из Дели в Тель-Авив. В рюкзаке девушки были обнаружены 9,6 грамма гашиша. Сама Иссахар призналась, что перевозила гашиш, но в личных целях и без умысла контрабанды.
Защита Иссахар подала жалобу на приговор в ЕСПЧ и начала подготовку кассационной жалобы на приговор и апелляционное определение, которое будет подано в Первый кассационный суд общей юрисдикции.
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Наама ИссахарТатьяна МоскальковаВладимир ПутинРоссияИзраильВ мире
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