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В Госдуме рекомендовали проект о питании школьников ко второму чтению
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РИА Новости

В Госдуме рекомендовали проект о питании школьников ко второму чтению

15:47 23.01.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПленарное заседание Госдумы РФ
Пленарное заседание Госдумы РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Комитет Госдумы по образованию и науке рекомендовал законопроект об обеспечении школьников младших классов горячим питанием ко второму чтению с учетом предложений президента РФ Владимира Путина, озвученных в послании Федеральному собранию.
В апреле премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая в Госдуме с ежегодным отчетом о работе кабмина, отметил, что российские школьники должны получать полноценное и сбалансированное горячее питание в образовательных учреждениях, все нормы должны соблюдаться, в том числе по молоку, молочным продуктам, по сокам и фруктам. По итогам доклада в нижней палате была создана рабочая группа во главе с заместителем председателя Госдумы Александром Жуковым для подготовки законопроектов на его основе.
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Законодательная инициатива была внесена в Госдуму 20 сентября, ее авторами стали спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, а также лидеры всех парламентских фракций. Законопроектом вводится понятие "здоровое питание", закрепляются его принципы, особенности организации качественного, безопасного и здорового питания детей и отдельных групп населения.
Законопроект был принят в первом чтении на пленарном заседании Госдумы в октябре. В декабре комитет Госдумы по образованию и науке рекомендовал законопроект ко второму чтению, отложив на год норму о введении обязательной маркировки отдельных пищевых продуктов.
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Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что все школьники начальных классов в России будут обеспечены бесплатным горячим питанием.
Комитет принял решение рассмотреть законопроект во втором чтении повторно. Как пояснил на заседании комитета во вторник первый зампред комитета Геннадий Онищенко, в новой версии законопроекта теперь учтены предложения президента РФ, озвученные в послании. Среди поправок, в том числе, и корреспондирующие изменения в части международных договоров, которые вносятся в связи с изменениями в конституцию о ее верховенстве над международным правом. Также в новой версии законопроекта учтены поступившийся замечания главного правового управления президента. Кроме того, отражены конкретные требования послания о финансировании обеспечения горячего питания: за счёт федерального, регионального и местного бюджетов. Прописана и норма об обеспечении инфраструктуры в образовательных организациях для обеспечения горячим питанием младших школьников. Помимо этого, установлен крайний срок для завершения поэтапного обеспечения школ материально-технической базой - до 1 сентября 2023 года. При этом основные положения вступят в силу 1 сентября 2020 года.
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