В Госдуме рекомендовали проект о питании школьников ко второму чтению

Комитет принял решение рассмотреть законопроект во втором чтении повторно. Как пояснил на заседании комитета во вторник первый зампред комитета Геннадий Онищенко, в новой версии законопроекта теперь учтены предложения президента РФ, озвученные в послании. Среди поправок, в том числе, и корреспондирующие изменения в части международных договоров, которые вносятся в связи с изменениями в конституцию о ее верховенстве над международным правом. Также в новой версии законопроекта учтены поступившийся замечания главного правового управления президента. Кроме того, отражены конкретные требования послания о финансировании обеспечения горячего питания: за счёт федерального, регионального и местного бюджетов. Прописана и норма об обеспечении инфраструктуры в образовательных организациях для обеспечения горячим питанием младших школьников. Помимо этого, установлен крайний срок для завершения поэтапного обеспечения школ материально-технической базой - до 1 сентября 2023 года. При этом основные положения вступят в силу 1 сентября 2020 года.