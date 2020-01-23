Путин обменялся рукопожатием с принцем Чарльзом

ИЕРУСАЛИМ, 23 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал главу Франции Эммануэля Макрона и принца Чарльза, которые также приехали в Израиль на мероприятия, посвященные 75-летию со дня освобождения узников Освенцима, передает корреспондент РИА Новости.
Проходя к своему месту российский лидер поприветствовал сначала Макрона, затем отдельно подошел к принцу Чарльзу, и они обменялись рукопожатиями.
Путин прошел мимо Пенса, пожал руки Макрону и принцу Чарльзу pic.twitter.com/UJ4iCmt9g5— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 23 января 2020 г.
"Пятый Всемирный форум памяти холокоста под названием "Помнить о холокосте, бороться с антисемитизмом!" организуется совместно на паритетных началах мемориалом "Яд Вашем", президентом Государства Израиль и фондом "Всемирный форум памяти холокоста".
Форум приурочен к 75-летию освобождения нацистского концлагеря "Аушвиц" советскими войсками 23 января 1945 года. Для участия в мероприятиях, центральная часть которых пройдет в иерусалимском музее Яд Вашем, приглашены делегации из десятков стран мира. Президент России Владимир Путин, приглашенный в Иерусалим президентом Израиля Реувеном Ривлином, как ожидается, не только примет участие в работе международного форума, но и будет присутствовать на церемонии открытия памятника блокадникам Ленинграда в центральном иерусалимском парке Сакер.