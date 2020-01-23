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Путин обменялся рукопожатием с принцем Чарльзом
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РИА Новости

Путин обменялся рукопожатием с принцем Чарльзом

15:46 23.01.2020 (обновлено: 16:03 23.01.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин в Иерусалиме
Президент РФ Владимир Путин в Иерусалиме
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
ИЕРУСАЛИМ, 23 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал главу Франции Эммануэля Макрона и принца Чарльза, которые также приехали в Израиль на мероприятия, посвященные 75-летию со дня освобождения узников Освенцима, передает корреспондент РИА Новости.
Проходя к своему месту российский лидер поприветствовал сначала Макрона, затем отдельно подошел к принцу Чарльзу, и они обменялись рукопожатиями.
"Пятый Всемирный форум памяти холокоста под названием "Помнить о холокосте, бороться с антисемитизмом!" организуется совместно на паритетных началах мемориалом "Яд Вашем", президентом Государства Израиль и фондом "Всемирный форум памяти холокоста".
Форум приурочен к 75-летию освобождения нацистского концлагеря "Аушвиц" советскими войсками 23 января 1945 года. Для участия в мероприятиях, центральная часть которых пройдет в иерусалимском музее Яд Вашем, приглашены делегации из десятков стран мира. Президент России Владимир Путин, приглашенный в Иерусалим президентом Израиля Реувеном Ривлином, как ожидается, не только примет участие в работе международного форума, но и будет присутствовать на церемонии открытия памятника блокадникам Ленинграда в центральном иерусалимском парке Сакер.
Президент РФ Владимир Путин на церемонии передачи ордена Мужества родственникам героя восстания пленников в лагере смерти Собибор Леона Фельдгендлера. 23 января 2020
15:30
Путин вручил орден Мужества племяннице героя восстания в "Собиборе"
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Обсудить 5
Эммануэль МакронРеувен РивлинФранцияИзраильЧарльз, принц УэльскийВладимир ПутинВеликобританияРоссияВ мире
Популярные комментарии
Ну, теперь гарант эту руку мыть больше не будет. Как доказательство рукопожатности.
23 января, 15:49
sshokollayder
950101
ему больше не надо увлекаться пластикой...
23 января, 17:01
Лариса Ильина
541000
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Путин вручил орден Мужества племяннице героя восстания в "Собиборе"
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