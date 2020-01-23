В Ижевске рецидивист пытался украсть икону из кафедрального собора

"Мужчина пытался похитить икону стоимостью 190 тысяч рублей из Михаило-Архангельского кафедрального собора Ижевска. Благодаря бдительности прихожан злоумышленник был остановлен за пределами собора, икона у него была изъята, однако с места происшествия мужчине удалось скрыться", - говорится в сообщении.