В Ижевске рецидивист пытался украсть икону из кафедрального собора

"Мужчина пытался похитить икону стоимостью 190 тысяч рублей из Михаило-Архангельского кафедрального собора Ижевска. Благодаря бдительности прихожан злоумышленник был остановлен за пределами собора, икона у него была изъята, однако с места происшествия мужчине удалось скрыться", - говорится в сообщении.
Эксперты сняли с иконы отпечатки и установили личность подозреваемого. "Им оказался 45-летний житель Красногорского района, ранее судимый за совершение кражи. Он задержан, возбуждено уголовное дело", - отмечается в релизе
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