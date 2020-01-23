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В Ижевске рецидивист пытался украсть икону из кафедрального собора
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РИА Новости

В Ижевске рецидивист пытался украсть икону из кафедрального собора

15:44 23.01.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
УФА, 23 янв – РИА Новости. Правоохранители задержали жителя Ижевска, который пытался украсть икону стоимостью под 200 тысяч рублей в местном кафедральном соборе, но был остановлен прихожанами, сообщили в МВД по Удмуртии.
"Мужчина пытался похитить икону стоимостью 190 тысяч рублей из Михаило-Архангельского кафедрального собора Ижевска. Благодаря бдительности прихожан злоумышленник был остановлен за пределами собора, икона у него была изъята, однако с места происшествия мужчине удалось скрыться", - говорится в сообщении.
Эксперты сняли с иконы отпечатки и установили личность подозреваемого. "Им оказался 45-летний житель Красногорского района, ранее судимый за совершение кражи. Он задержан, возбуждено уголовное дело", - отмечается в релизе
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