Делегация России в ПАСЕ поднимет вопрос о ситуации со Sputnik Эстония

Ранее сотрудники Sputnik Эстония получили от руководства Департамента полиции и погранохраны страны прямые угрозы возбуждения против них уголовных дел в случае, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с головной организацией. В качестве обоснования этих действий называются санкции, введенные Евросоюзом 17 марта 2014 года против ряда физических и юридических лиц в свете событий на Украине. Однако санкции ЕС введены не против МИА "Россия сегодня", в которое входит Sputnik, а персонально против генерального директора агентства Дмитрия Киселева

"Мы планируем информировать докладчика и других коллег по поводу дискриминации Sputnik Эстония и нарушения прав журналистов на Украине", - заявил Толстой журналистам.

"Единственное, что хочу сказать: поскольку уже доклад (о свободе слова и угрозах СМИ в Европе, его представят 28 января) написан и написан он на основании данных, на наш взгляд, абсолютно лживой и необъективной лондонской платформы, спонсируемой определенными антироссийскими силами, мы не признаем эту платформу и не считаем для себя возможным даже вносить поправки в этот документ. Мы будем жестко голосовать против этого документа и на заседании комитета, и на заседании ассамблеи", - подчеркнул парламентарий.

Глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу заявлял РИА Новости, что его страна проводит санкционную политику Евросоюза не в отношении Sputnik, а в отношении личных санкций, наложенных на Киселева. По словам министра, санкции не имеют ничего общего со свободой СМИ, "это все связано с защитой обороны, обороной Европы, свободы".

Ранее представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир заявил, что стремление властей Эстонии распространить действие персональных санкций ЕС против генерального директора МИА "Россия сегодня" на коллектив Sputnik Эстония создает проблему в сфере свободы СМИ. В свою очередь генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер отмечал, что обязательства по обеспечению свободы СМИ закреплены в Хельсинском акте.

Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию вокруг Sputnik Эстония, заявлял, что российские власти будут делать все, чтобы поддерживать Sputnik при работе в других странах. Высокопоставленный источник в Москве заявил РИА Новости, что к действиям эстонских властей имеют отношение британские кураторы, это будет принято во внимание для принятия в ближайшее время симметричных мер в отношении британских СМИ в России.