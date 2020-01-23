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2020-01-23T15:39+0300
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Делегация России в ПАСЕ поднимет вопрос о ситуации со Sputnik Эстония
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РИА Новости

Делегация России в ПАСЕ поднимет вопрос о ситуации со Sputnik Эстония

15:39 23.01.2020
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© SputnikБаннер в информационном агентстве Sputnik Эстония в Таллине
Баннер в информационном агентстве Sputnik Эстония в Таллине
© Sputnik
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Делегация РФ на зимней сессии Парламентской ассамблеи СЕ поднимет вопрос свободы СМИ в Европе и ситуации с давлением на журналистов Sputnik Эстония, заявил журналистам вице-спикер Госдумы, глава делегации Петр Толстой.
Ранее сотрудники Sputnik Эстония получили от руководства Департамента полиции и погранохраны страны прямые угрозы возбуждения против них уголовных дел в случае, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с головной организацией. В качестве обоснования этих действий называются санкции, введенные Евросоюзом 17 марта 2014 года против ряда физических и юридических лиц в свете событий на Украине. Однако санкции ЕС введены не против МИА "Россия сегодня", в которое входит Sputnik, а персонально против генерального директора агентства Дмитрия Киселева.
"Мы планируем информировать докладчика и других коллег по поводу дискриминации Sputnik Эстония и нарушения прав журналистов на Украине", - заявил Толстой журналистам.
"Единственное, что хочу сказать: поскольку уже доклад (о свободе слова и угрозах СМИ в Европе, его представят 28 января) написан и написан он на основании данных, на наш взгляд, абсолютно лживой и необъективной лондонской платформы, спонсируемой определенными антироссийскими силами, мы не признаем эту платформу и не считаем для себя возможным даже вносить поправки в этот документ. Мы будем жестко голосовать против этого документа и на заседании комитета, и на заседании ассамблеи", - подчеркнул парламентарий.
Исполнительный директор МИА Россия сегодня Кирилл Вышинский
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Глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу заявлял РИА Новости, что его страна проводит санкционную политику Евросоюза не в отношении Sputnik, а в отношении личных санкций, наложенных на Киселева. По словам министра, санкции не имеют ничего общего со свободой СМИ, "это все связано с защитой обороны, обороной Европы, свободы".
Ранее представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир заявил, что стремление властей Эстонии распространить действие персональных санкций ЕС против генерального директора МИА "Россия сегодня" на коллектив Sputnik Эстония создает проблему в сфере свободы СМИ. В свою очередь генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер отмечал, что обязательства по обеспечению свободы СМИ закреплены в Хельсинском акте.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию вокруг Sputnik Эстония, заявлял, что российские власти будут делать все, чтобы поддерживать Sputnik при работе в других странах. Высокопоставленный источник в Москве заявил РИА Новости, что к действиям эстонских властей имеют отношение британские кураторы, это будет принято во внимание для принятия в ближайшее время симметричных мер в отношении британских СМИ в России.
В международной организации "Репортеры без границ" (RSF) в ответ на письмо МИА "Россия сегодня" сообщили, что организация изучает ситуацию с положением русскоязычных СМИ в Эстонии. МИА "Россия сегодня" просит пересмотреть дискриминационную политику в отношении Sputnik Эстония и готово предложить надлежащую оценку этого беспрецедентного случая нарушения свободы, а также просит принять меры для обеспечения права журналистов агентства выполнять свой профессиональный долг, говорится в письмах.
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