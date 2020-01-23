Болгарская прокуратура объявила в международный розыск трех россиян

МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Болгарская прокуратура обвиняет трех граждан России в покушении на убийство граждан Болгарская прокуратура обвиняет трех граждан России в покушении на убийство граждан Болгарии в 2015 году путем отравления неизвестным фосфорорганическим веществом, они объявлены в международный розыск, говорится в заявлении на сайте ведомства

"Обвинения в попытке преднамеренного убийства выдвинуты в отношении трех граждан России в связи с продолжающимся расследованием по делу о попытке преднамеренного отравления лиц Эмилиана Христова Гебрева, Христо Эмильянова Гебрева и В.Т.", - говорится в заявлении.

Имена обвиняемых не указываются.

Отмечается, что они обвиняются в том, что в период с 28 апреля 2015 по 4 мая 2015 в Софии предприняли попытку совершить убийство при помощи пока неустановленного фосфорорганического вещества.

Также сообщается, что на каждого из обвиняемых выдан европейский ордера на арест, запрос на международный розыск для задержания и последующей экстрадиции, также на каждого выписан "красный бюллетень Интерпола".

Как ранее сообщали в прокуратуре, болгарский бизнесмен Эмилиан Гебрев 28 апреля 2015 года ужинал с партнерами в одном из ресторанов Софии, он резко почувствовал недомогание и был доставлен в больницу, 1 мая того же года было возбуждено дело о покушении на убийство. Сын Гебрева 4 мая также был госпитализирован с похожими симптомами, после чего специалисты провели необходимую экспертизу в автомобиле бизнесмена, в его доме и офисе.

В ходе расследования были обнаружены следы хлорпирифоса - крайне ядовитого вещества, которое используют для борьбы с вредителями. Хлорпирифос в небольших количествах содержался в салате, который ел пострадавший. Расследование установило, что вещество было в салате в минимальных количествах и не смогло бы привести к столь сильной интоксикации и тяжелому состоянию, в котором находился Гебрев.

Подозреваемый в якобы покушении на убийство Гебрева так и не был установлен, расследование по делу было приостановлено в 2016 году. Однако в 2018 году Гебрев после случая с отравлением в Великобритании экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии направил в прокуратуру письмо, в котором говорилось, что у него "есть основания полагать", что яд в болгарском деле был из того же семейства, что и использованный в Солсбери. По просьбе потерпевшего расследование было возобновлено 15 октября того же года.