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Российская делегация в ПАСЕ готова к попыткам оспорить ее полномочия
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РИА Новости

Российская делегация в ПАСЕ готова к попыткам оспорить ее полномочия

15:36 23.01.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Российская делегация в ПАСЕ готова к попыткам оспорить ее полномочия со стороны некоторых стран, рассчитывает преодолеть их большинством в Ассамблее, заявил журналистам член делегации, глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.
"Надо говорить, что полномочия российской делегации будут коллегами из так называемой группы "Балтик.плюс", она практически для этого была и создана, чтобы как-то нам противодействовать... будут пытаться опротестовать полномочия российской делегации. Могу сразу сказать, предваряя вопросы, сказать, что считаю, что мы по сегодняшнему раскладу сил в ПАСЕ и исходя из нашего видения всех политических групп, преодолеем подобные попытки, думаю, что со значительным перевесом", - заявил Слуцкий.
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Он выразил надежду, что с этой сессии у России появится вице-спикер, на пост которого выдвинут глава делегации Петр Толстой.
"Совмещение позиции руководителя делегации и вице-спикера (ПАСЕ) представляется, мне в частности, весьма правильным, и думаю, что у нас есть большой шанс пройти выборы вице-спикера в этот раз без проблем", - добавил он.
Чтобы оспорить полномочия делегации в ПАСЕ по существенным основаниям, не менее 30 человек из не менее чем 5 национальных делегаций должны встать и заявить об этом. Далее комитет по мониторингу в течение 24 часов готовит и представляет доклад и проект резолюции. До момента его оглашения и принятия резолюции делегация обладает всеми правами, однако по проекту резолюции о ратификации полномочий делегации, в отношении которой проводится процедура оспаривания, голосовать не имеет права.
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