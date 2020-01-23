МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Российская делегация в Российская делегация в ПАСЕ готова к попыткам оспорить ее полномочия со стороны некоторых стран, рассчитывает преодолеть их большинством в Ассамблее, заявил журналистам член делегации, глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий

"Надо говорить, что полномочия российской делегации будут коллегами из так называемой группы "Балтик.плюс", она практически для этого была и создана, чтобы как-то нам противодействовать... будут пытаться опротестовать полномочия российской делегации. Могу сразу сказать, предваряя вопросы, сказать, что считаю, что мы по сегодняшнему раскладу сил в ПАСЕ и исходя из нашего видения всех политических групп, преодолеем подобные попытки, думаю, что со значительным перевесом", - заявил Слуцкий.

Он выразил надежду, что с этой сессии у России появится вице-спикер, на пост которого выдвинут глава делегации Петр Толстой

"Совмещение позиции руководителя делегации и вице-спикера (ПАСЕ) представляется, мне в частности, весьма правильным, и думаю, что у нас есть большой шанс пройти выборы вице-спикера в этот раз без проблем", - добавил он.