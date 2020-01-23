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Россия предложит принять декларацию, осуждающую разрушение памятников
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РИА Новости

Россия предложит принять декларацию, осуждающую разрушение памятников

15:30 23.01.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПетр Толстой
Петр Толстой
© РИА Новости / Максим Блинов
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Петр Толстой. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Российская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) предложит ассамблее принять декларацию об осуждении разрушения памятников героям Второй мировой войны и попыток переписать историю, заявил вице-спикер Госдумы, глава делегации Петр Толстой.
"В этом году перед нами стоит важная задача, связанная с тем, этот год является годом 75-летия Великой Победы. Мы планируем предложить нашим коллегам-парламентариям стран Европы принять декларацию, которая осудит попытки разрушения воинских захоронений и мемориалов победителей, которые сейчас происходят в некоторых странах Восточной Европы, попытки пересмотра истории и попытки поставить под сомнение, что Вторую мировую выиграл СССР вместе с союзниками", - заявил Толстой журналистам.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Биньямин Нетаньяху на церемонии открытия памятника жителям и защитникам блокадного Ленинграда Свеча памяти на территории парка Сакер в Иерусалиме
14:30
В Иерусалиме открыли памятник героям блокадного Ленинграда
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