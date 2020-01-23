Россия предложит принять декларацию, осуждающую разрушение памятников

"В этом году перед нами стоит важная задача, связанная с тем, этот год является годом 75-летия Великой Победы. Мы планируем предложить нашим коллегам-парламентариям стран Европы принять декларацию, которая осудит попытки разрушения воинских захоронений и мемориалов победителей, которые сейчас происходят в некоторых странах Восточной Европы, попытки пересмотра истории и попытки поставить под сомнение, что Вторую мировую выиграл СССР вместе с союзниками", - заявил Толстой журналистам.