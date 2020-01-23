Полиция нашла школьников, осквернивших Вечный огонь на Ставрополье

ПЯТИГОРСК, 23 янв - РИА Новости. Полиция на Ставрополье нашла мальчиков, осквернивших Вечный огонь в городе Изобильном, сообщает ГУМВД по региону.
В четверг в социальных сетях появилась информация о том, что двое мальчиков играли около Вечного огня, затем один из них справил нужду на огонь.
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"Сотрудники полиции установили личности двух несовершеннолетних, осквернивших в парке "Победы" памятник "Огонь Вечной Славы". Школьников доставили в отдел полиции и провели профилактическую беседу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в отношении родителей несовершеннолетних составлены административные протоколы по статье КоАП РФ "неисполнение родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних".
"После проведения проверки будет рассматриваться вопрос о постановке несовершеннолетних на профилактический учет в органах внутренних дел", - добавили в МВД.
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