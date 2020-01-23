Союз журналистов Украины сообщил о 75 нападениях на СМИ в 2019 году

КИЕВ, 23 янв – РИА Новости. Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко сообщил, что в 2019 году в стране зафиксировано 75 нападений на сотрудников СМИ, что на 11 меньше, чем в 2018 году.
"В прошлом году было зафиксировано 75 инцидентов с применением силы в отношении журналистов на Украине против 86 случаев в 2018 году… Эксперты отмечают, что атаки на журналистов в 2019 году сопровождались особой агрессией и жестокостью", - написал Томиленко на странице в Facebook в четверг.
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По его словам, в 12 случаях на сотрудников СМИ нападали чиновники или депутаты, в пяти - правоохранители, три инцидента произошли с применением оружия.
Томиленко отметил, что за три года в целом зафиксировано 250 нападений на сотрудников СМИ.
Счет случаям притеснения журналистов на Украине идет на десятки. Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Следствие считает месть за профессиональную деятельность главной версией убийства журналиста. Журналиста итальянского государственного телевидения RAI Марка Иннаро не пустили на Украину для освещения выборов. Также к ним относятся и гонения на редактора интернет-портала "Страна.ua" Игоря Гужву, которого задержали в Киеве 22 июня 2017 года по подозрению в вымогательстве, арест житомирского журналиста Василия Муравицкого, обвиняемого в госизмене за публикации в СМИ, а также арест возглавлявшего портал РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, пробывшего под стражей более 400 дней, впоследствии освобожденного по решению украинского суда и прилетевшего в Россию.
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