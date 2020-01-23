Посольство Египта в Пекине выпустило рекомендации для своих граждан

"Рекомендовано избегать мест массового скопления людей, а также рынков, исключить контакт с живыми или убитыми животными, сырым мясом… Не общаться с лицами с признаками ОРВИ. Необходимо мыть руки с мылом на протяжении по меньшей мере 20 секунд или же использовать спиртовой обеззараживатель для рук. Рекомендуется также без надобности не покидать дом, особенно для находящихся в Ухане и особенно в преддверии китайского Нового года и других праздников", - говорится в заявлении.