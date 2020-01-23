Посольство Египта в Пекине выпустило рекомендации для своих граждан

КАИР, 23 янв - РИА Новости. Посольство Египта в Пекине рекомендовало согражданам, проживающим или отдыхающим в Китае, строго соблюдать рекомендации китайских властей в отношении угрозы заражения новым коронавирусом, а также избегать мест массового скопления людей и без надобности не выходить на улицу, говорится в заявлении диппредставительства на странице в сети Facebook.
Египетское посольство также призвало граждан Египта в Китае внимательно следить за новостями, но не поддаваться панике и избегать неподтвержденных слухов.
"Рекомендовано избегать мест массового скопления людей, а также рынков, исключить контакт с живыми или убитыми животными, сырым мясом… Не общаться с лицами с признаками ОРВИ. Необходимо мыть руки с мылом на протяжении по меньшей мере 20 секунд или же использовать спиртовой обеззараживатель для рук. Рекомендуется также без надобности не покидать дом, особенно для находящихся в Ухане и особенно в преддверии китайского Нового года и других праздников", - говорится в заявлении.
В случае появления подозрительных симптомов посольство советует немедленно обратиться за помощью к медикам, особенно если речь идет о детях или людях пожилого возраста.
В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Согласно последним данным Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, число заболевших в различных провинциях Китая превысило 600 человек, в 17 случаях болезнь завершилась летальным исходом.
Город Ухань в населением в 11 миллионов человек с утра четверга практически изолирован из-за вспышки заболевания, транспортное сообщение в городе приостановлено, включая метро, автобусы, паромы, в город не впускают пассажирские автобусы и водный транспорт, вылеты из аэропорта города и отправления с железнодорожных станций также отменены, власти города и страны рекомендуют не ездить туда и не выезжать из города без особых причин.