Ривлин назвал 27 января общей символической датой для России и Израиля

ИЕРУСАЛИМ, 23 янв - РИА Новости. Президент Израиля Реувен Ривлин напомнил, почему 27 января является общей символической датой как для России, так и для Израиля.
"Стоя здесь в середине января в Иерусалиме, сложно представить себе холод, который преобладал в Ленинграде в январе 1942 года. Оставшиеся в живых говорят, что это была самая суровая зима, которую знал город", - сказал Ривлин на церемонии открытия памятника блокадникам Ленинграда.
"Возможно, неслучайно 27 января, день снятия блокады Ленинграда, является символической датой в нашей общей истории. 27 января 1945 военнослужащие Красной армии освободили концлагерь "Освенцим", - сказал президент.
Ривлин также напомнил, что сейчас в Израиле живут пережившие блокаду, ветераны Красной армии и многие советские евреи.
Монумент посвящен героическому подвигу защитников и жителей блокадного Ленинграда в период Великой Отечественной войны. В его основание заложена капсула с землей Пискаревского мемориального кладбища. Памятник был совместно спроектирован петербургскими и израильскими архитекторами. Его установка – совместная инициатива проживающих в Израиле ветеранов Великой Отечественной войны, блокадников и соотечественников, а также властей Санкт-Петербурга.