Ривлин назвал 27 января общей символической датой для России и Израиля

"Стоя здесь в середине января в Иерусалиме, сложно представить себе холод, который преобладал в Ленинграде в январе 1942 года. Оставшиеся в живых говорят, что это была самая суровая зима, которую знал город", - сказал Ривлин на церемонии открытия памятника блокадникам Ленинграда.