Синоптики рассказали, как долго продержится зимняя погода в Москве

МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что зимняя погода в Москве продержится до конца недели.
"Зима сохранится. Сегодня ожидается переменная облачность и небольшой снег. Днем -5…-3 °С, в ночь переменная облачность без осадков, до -8…-6 °С", — цитирует синоптика RT.
Как заявил Тишковец, в дальнейшем погода "начнет портиться".
Уже в пятницу можно ожидать повышения температура до нулевых значений. Осадки при этом продолжатся, но станут менее интенсивными. После выходных же в Москву придут атлантические циклоны, вместе с которыми начнется повышение температуры со слабыми оттепелями.