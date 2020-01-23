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Синоптики рассказали, как долго продержится зимняя погода в Москве
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РИА Новости

Синоптики рассказали, как долго продержится зимняя погода в Москве

15:20 23.01.2020 (обновлено: 15:21 23.01.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСнег в Москве
Снег в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что зимняя погода в Москве продержится до конца недели.
"Зима сохранится. Сегодня ожидается переменная облачность и небольшой снег. Днем -5…-3 °С, в ночь переменная облачность без осадков, до -8…-6 °С", — цитирует синоптика RT.
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В Москве высота снежного покрова достигла шести сантиметров
Как заявил Тишковец, в дальнейшем погода "начнет портиться".
Уже в пятницу можно ожидать повышения температура до нулевых значений. Осадки при этом продолжатся, но станут менее интенсивными. После выходных же в Москву придут атлантические циклоны, вместе с которыми начнется повышение температуры со слабыми оттепелями.
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МоскваЕвгений ТишковецЦентр "Фобос"Общество
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