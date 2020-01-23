Эксперт: россияне не отказываются от путевок на китайский Хайнань

СЫКТЫВКАР, 23 янв — РИА Новости. Российские туристы, которые собираются на китайский остров Хайнань, обращаются в туркомпании с вопросами о ситуации, связанной с коронавирусом, но не отказываются от приобретенных путевок, сообщил РИА Новости исполнительный директор туристической ассоциации "Мир без границ" Александр Агамов.

"По нашей информации, люди, которые уже приобрели туры на китайский остров Хайнань или собираются это сделать в ближайшее время, обращаются в туристические компании с вопросами о ситуации с коронавирусом конкретно на Хайнане, но не отказываются от туров", — сказал собеседник агентства.

По словам Агамова, путешественники интересуются, нужны ли дополнительные меры предосторожности перед поездкой, есть ли случаи заболевания на самом острове.

"Насколько мне известно, среди организованных туристов, которые планируют посетить материковый Китай, отказы уже есть. Однако их процент пока незначительный", — прокомментировал ситуацию он.