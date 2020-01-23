Эксперт: россияне не отказываются от путевок на китайский Хайнань

СЫКТЫВКАР, 23 янв — РИА Новости. Российские туристы, которые собираются на китайский остров Хайнань, обращаются в туркомпании с вопросами о ситуации, связанной с коронавирусом, но не отказываются от приобретенных путевок, сообщил РИА Новости исполнительный директор туристической ассоциации "Мир без границ" Александр Агамов.
"По нашей информации, люди, которые уже приобрели туры на китайский остров Хайнань или собираются это сделать в ближайшее время, обращаются в туристические компании с вопросами о ситуации с коронавирусом конкретно на Хайнане, но не отказываются от туров", — сказал собеседник агентства.
По словам Агамова, путешественники интересуются, нужны ли дополнительные меры предосторожности перед поездкой, есть ли случаи заболевания на самом острове.
"Насколько мне известно, среди организованных туристов, которые планируют посетить материковый Китай, отказы уже есть. Однако их процент пока незначительный", — прокомментировал ситуацию он.
В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Согласно последним данным Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, число заболевших в различных провинциях Китая превысило 600 человек, в 17 случаях болезнь завершилась летальным исходом.
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