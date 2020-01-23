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Туризм
2020-01-23T20:48+0300
https://ria.ru/20200123/1563785692.html
В Италии распродают дома за один евро
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РИА Новости

В Италии распродают дома за один евро

20:48 23.01.2020
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CC0 / ML5909 / Неаполь
Неаполь
CC0 / ML5909 /
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Красивый итальянский город, расположенный в двух часах езды от Неаполя, продает дома всего за один евро, сообщает The Sun.
Бизачча, расположенный на юге региона Кампания, пытается возродить местную общину.
Город пострадал от землетрясений, что привело к снижению численности населения. Многие здания обветшали. Регион выставил на рынок 90 домов.
Покупатель, который решит приобрести недвижимость, обязуется реконструировать ее. При этом он не ограничен во времени, также не определены обязательные минимальные затраты.
Заместитель мэра города Франческо Тарталья надеется, что это заставит семьи и друзей объединиться и приехать в Бизаччу. Тем более, зданиями владеют местные власти, а не бывшие жильцы, то есть заключить сделку будет довольно просто.
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