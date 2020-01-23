В Италии распродают дома за один евро

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Красивый итальянский город, расположенный в двух часах езды от Неаполя, продает дома всего за один евро, Красивый итальянский город, расположенный в двух часах езды от Неаполя, продает дома всего за один евро, сообщает The Sun.

Бизачча, расположенный на юге региона Кампания, пытается возродить местную общину.

Город пострадал от землетрясений, что привело к снижению численности населения. Многие здания обветшали. Регион выставил на рынок 90 домов.

Покупатель, который решит приобрести недвижимость, обязуется реконструировать ее. При этом он не ограничен во времени, также не определены обязательные минимальные затраты.