В Улан-Удэ стая собак напала на первоклассника

По его словам, инцидент произошел в четверг в 111-м квартале города.
"Произошел ужасный случай... Свора собак напала на первоклассника, ученика 63 школы. Мальчик возвращался домой из школы. Ребенка сильно покусали. Его доставили в детскую клиническую больницу, сейчас идёт операция", - написал глава города.
Он отметил, что "дал поручение отловить эту свору". Шутенков пояснил, что с этого года федеральным законодательством изменены правила отлова, механизм на уровне республики до сих пор не утвержден.
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"Новые правила стали гуманнее для собак и сложнее для исполнения. Будем требовать от республиканской службы ветеринарии ускорить принятие правил отлова безнадзорных животных", - заявил градоначальник.
В СУ СК РФ по республике РИА Новости сообщили, что по сообщению о нападении началась доследственная проверка, выясняются все обстоятельства инцидента.