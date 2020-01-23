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В Улан-Удэ стая собак напала на первоклассника
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РИА Новости

В Улан-Удэ стая собак напала на первоклассника

15:11 23.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкИгрушка в палате детской больницы
Игрушка в палате детской больницы
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Игрушка в палате детской больницы. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 23 янв - РИА Новости. Стая бродячих собак напала на первоклассника в Улан-Удэ и серьезно ранила его, сообщил мэр Игорь Шутенков на своей странице в социальной сети в "ВКонтакте".
По его словам, инцидент произошел в четверг в 111-м квартале города.

"Произошел ужасный случай... Свора собак напала на первоклассника, ученика 63 школы. Мальчик возвращался домой из школы. Ребенка сильно покусали. Его доставили в детскую клиническую больницу, сейчас идёт операция", - написал глава города.

Он отметил, что "дал поручение отловить эту свору". Шутенков пояснил, что с этого года федеральным законодательством изменены правила отлова, механизм на уровне республики до сих пор не утвержден.
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"Новые правила стали гуманнее для собак и сложнее для исполнения. Будем требовать от республиканской службы ветеринарии ускорить принятие правил отлова безнадзорных животных", - заявил градоначальник.
В СУ СК РФ по республике РИА Новости сообщили, что по сообщению о нападении началась доследственная проверка, выясняются все обстоятельства инцидента.
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Улан-УдэПроисшествия
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