В Улан-Удэ стая собак напала на первоклассника

КРАСНОЯРСК, 23 янв - РИА Новости. Стая бродячих собак напала на первоклассника в Стая бродячих собак напала на первоклассника в Улан-Удэ и серьезно ранила его, сообщил мэр Игорь Шутенков на своей странице в социальной сети в " ВКонтакте ".

По его словам, инцидент произошел в четверг в 111-м квартале города.

"Произошел ужасный случай... Свора собак напала на первоклассника, ученика 63 школы. Мальчик возвращался домой из школы. Ребенка сильно покусали. Его доставили в детскую клиническую больницу, сейчас идёт операция", - написал глава города.

Он отметил, что "дал поручение отловить эту свору". Шутенков пояснил, что с этого года федеральным законодательством изменены правила отлова, механизм на уровне республики до сих пор не утвержден.

"Новые правила стали гуманнее для собак и сложнее для исполнения. Будем требовать от республиканской службы ветеринарии ускорить принятие правил отлова безнадзорных животных", - заявил градоначальник.