Москалькова готова помочь в составлении документов об УДО Иссахар

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что готова помочь в составлении документов о помиловании или условно-досрочном освобождении осужденной израильтянки Наамы Иссахар , если понадобится.

"Если ей понадобиться моя помощь в составлении ходатайства, связанного с помилованием или условно-досрочном освобождением, ...при условии, если ее характеристика и соблюдение наших правил нахождения в пенитенциарной системе будут удовлетворительными, конечно, готова буду помочь", - заявила Москалькова журналистам.

Так же российский омбудсмен считает, что состав преступления не наносил вред гражданам РФ, потому что не было сбыта наркотиков и не было вовлечения в незаконный оборот наркотиков российских граждан. Москалькова также выразила надежду на положительный исход по делу Иссахар.

"Я рада, что сегодня состоялась встреча (президента РФ Владимира) Путина с мамой Иссахар, чтобы, возможно, найти решение вопроса о ее возможном освобождении и возвращении на родину",- сказала омбудсмен.

В середине декабря прошлого года Московский областной суд подтвердил законность приговора израильтянке Иссахар, получившей 7,5 года лишения свободы за контрабанду и хранение наркотиков. Ее задержали 9 апреля в транзитной зоне аэропорта "Шереметьево", где она делала пересадку по пути из Дели в Тель-Авив. В рюкзаке девушки были обнаружены 9,6 грамма гашиша. Сама Иссахар призналась, что перевозила гашиш, но в личных целях и без умысла контрабанды.