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https://ria.ru/20200123/1563785308.html
Москалькова готова помочь в составлении документов об УДО Иссахар
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РИА Новости

Москалькова готова помочь в составлении документов об УДО Иссахар

15:10 23.01.2020 (обновлено: 15:40 23.01.2020)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что готова помочь в составлении документов о помиловании или условно-досрочном освобождении осужденной израильтянки Наамы Иссахар, если понадобится.
"Если ей понадобиться моя помощь в составлении ходатайства, связанного с помилованием или условно-досрочном освобождением, ...при условии, если ее характеристика и соблюдение наших правил нахождения в пенитенциарной системе будут удовлетворительными, конечно, готова буду помочь", - заявила Москалькова журналистам.
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Так же российский омбудсмен считает, что состав преступления не наносил вред гражданам РФ, потому что не было сбыта наркотиков и не было вовлечения в незаконный оборот наркотиков российских граждан. Москалькова также выразила надежду на положительный исход по делу Иссахар.
"Я рада, что сегодня состоялась встреча (президента РФ Владимира) Путина с мамой Иссахар, чтобы, возможно, найти решение вопроса о ее возможном освобождении и возвращении на родину",- сказала омбудсмен.
В середине декабря прошлого года Московский областной суд подтвердил законность приговора израильтянке Иссахар, получившей 7,5 года лишения свободы за контрабанду и хранение наркотиков. Ее задержали 9 апреля в транзитной зоне аэропорта "Шереметьево", где она делала пересадку по пути из Дели в Тель-Авив. В рюкзаке девушки были обнаружены 9,6 грамма гашиша. Сама Иссахар призналась, что перевозила гашиш, но в личных целях и без умысла контрабанды.
Защита Иссахар подала жалобу на приговор в ЕСПЧ и начала подготовку кассационной жалобы на приговор и апелляционное определение, которое будет подано в Первый кассационный суд общей юрисдикции.
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Обсудить 11
Наама ИссахарТатьяна МоскальковаМосковский областной судМоскваТель-АвивШереметьево (аэропорт)РоссияПроисшествия
Популярные комментарии
А судья, который вместо 3 лет максимум по данному правонарушению, влепил 7,5 лет, будет привлечён к ответственности? Это преступление потяжелей будет.
23 января, 15:19
sshokollayder
4600017
Неважно, сколько вам нравится, а важно сколько в законе прописано. Но это для нормальных стран, где правосудие реально действует на основании буквы закона.
23 января, 15:31
sshokollayder
3300007
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