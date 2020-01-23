Нетаньяху назвал подвиг ленинградцев примером героизма

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Биньямин Нетаньяху на церемонии открытия памятника жителям и защитникам блокадного Ленинграда "Свеча памяти" на территории парка "Сакер" в Иерусалиме

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 янв - РИА Новости. Премьер-министр Премьер-министр Биньямин Нетаньяху , выступая на церемонии открытия памятника героям ленинградской блокады в Иерусалиме , сказал, что Израиль всегда будет помнить, что именно советские солдаты освободили Освенцим.

"Мы всегда будем помнить, что именно солдаты Красной армии открыли ворота Освенцима", - сказал премьер-министр Израиля на церемонии, участие в которой принимал также российский президент Владимир Путин.

Кроме того, Нетаньяху сказал, что открывающийся сегодня монумент будет вечным напоминанием о героизме жителей блокадного Ленинграда.

"Подвиг ленинградцев - это пример героизма. Эта стела говорит с каждым... Говорит на универсальном языке - языке любви к родине, языке жертвенности, упорной борьбы и победы. Победа не снижает уровень трагедии, почти 1 миллион погибших в одном только Ленинграде... Жертва бывшего Советского Союза, Красной армии ради этой победы была огромной... Шрамы не исчезли", - сказал премьер-министр.

Путин и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху перерезали ленточку, что символически означает открытие монумента.

Путин в четверг прибыл в Израиль для участия в качестве главного гостя в форуме "Сохраняем память о холокосте, боремся с антисемитизмом". Российский лидер уже побеседовал с израильским премьер-министром, а также провел встречу с матерью осужденной в РФ израильтянки Наамы Иссахар и патриархом Иерусалимским и всея Палестины Феофилом III. Также российский лидер провел переговоры с президентом Израиля Реувеном Ривлиным.

Памятник блокадникам Ленинграда расположен в центре Иерусалима. Высота стелы почти 9 метров, ее вес - 12 тонн. Памятник опирается на основание весом в 6 тонн. Это будет один из крупнейших мемориалов, установленных в Израиле. В основе художественного решения - образ свечи, на которой выбита бронзовая надпись "Помни живых и павших, смертью смерть поправших". У подножия монумента расположена плита со словами: "Ленинград был в блокаде под прицелом нацистов 900 дней и ночей. Город выстоял. Погибло около двух миллионов мирных жителей и защитников Ленинграда".