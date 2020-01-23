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Нетаньяху назвал подвиг ленинградцев примером героизма
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РИА Новости

Нетаньяху назвал подвиг ленинградцев примером героизма

15:08 23.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Биньямин Нетаньяху на церемонии открытия памятника жителям и защитникам блокадного Ленинграда "Свеча памяти" на территории парка "Сакер" в Иерусалиме
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Биньямин Нетаньяху на церемонии открытия памятника жителям и защитникам блокадного Ленинграда Свеча памяти на территории парка Сакер в Иерусалиме
© РИА Новости / Алексей Никольский
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ТЕЛЬ-АВИВ, 23 янв - РИА Новости. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху, выступая на церемонии открытия памятника героям ленинградской блокады в Иерусалиме, сказал, что Израиль всегда будет помнить, что именно советские солдаты освободили Освенцим.

"Мы всегда будем помнить, что именно солдаты Красной армии открыли ворота Освенцима", - сказал премьер-министр Израиля на церемонии, участие в которой принимал также российский президент Владимир Путин.

Кроме того, Нетаньяху сказал, что открывающийся сегодня монумент будет вечным напоминанием о героизме жителей блокадного Ленинграда.
"Подвиг ленинградцев - это пример героизма. Эта стела говорит с каждым... Говорит на универсальном языке - языке любви к родине, языке жертвенности, упорной борьбы и победы. Победа не снижает уровень трагедии, почти 1 миллион погибших в одном только Ленинграде... Жертва бывшего Советского Союза, Красной армии ради этой победы была огромной... Шрамы не исчезли", - сказал премьер-министр.
Путин и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху перерезали ленточку, что символически означает открытие монумента.
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Памятник блокадникам Ленинграда расположен в центре Иерусалима. Высота стелы почти 9 метров, ее вес - 12 тонн. Памятник опирается на основание весом в 6 тонн. Это будет один из крупнейших мемориалов, установленных в Израиле. В основе художественного решения - образ свечи, на которой выбита бронзовая надпись "Помни живых и павших, смертью смерть поправших". У подножия монумента расположена плита со словами: "Ленинград был в блокаде под прицелом нацистов 900 дней и ночей. Город выстоял. Погибло около двух миллионов мирных жителей и защитников Ленинграда".
По словам авторов, общая стоимость проекта превышает 2 миллиона долларов. Деньги на строительство мемориала были собраны спонсорами и представителями еврейских организаций со всего мира. Значительная часть средств была переведена из России.
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Вторая мировая война (1939-1945)Владимир ПутинБиньямин НетаньяхуИерусалимРоссияИзраильВ мире
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