Суд в Лондоне перенес слушания по существу по экстрадиции Ассанжа

Судья по процессу Ванесса Барайтцер удовлетворила ходатайство адвокатов Ассанжа по отсрочке слушаний из-за недостатка времени на получение и рассмотрение свидетельских показаний, а также трудностей с доступом подсудимого к материалам дела.