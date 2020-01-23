Суд в Лондоне перенес слушания по существу по экстрадиции Ассанжа

ЛОНДОН, 23 янв - РИА Новости, Наталья Копылова. Магистратский Вестминстерский суд Лондона принял решение о переносе слушаний по существу по делу об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа с конца февраля на май, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.
Судья по процессу Ванесса Барайтцер удовлетворила ходатайство адвокатов Ассанжа по отсрочке слушаний из-за недостатка времени на получение и рассмотрение свидетельских показаний, а также трудностей с доступом подсудимого к материалам дела.
"Суд постановил продлить слушания на три месяца, они состоятся в мае", - объявила судья.
Следующее техническое заседание по делу назначено на 19 февраля. Ассанж будет участвовать в нем по видеосвязи из тюрьмы Бермарш, где он содержится.
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