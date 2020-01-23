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Стрелявший в бизнес-центре в Ереване мужчина сдал оружие
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РИА Новости

Стрелявший в бизнес-центре в Ереване мужчина сдал оружие

15:03 23.01.2020 (обновлено: 15:04 23.01.2020)
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© Sputnik / Асатур ЕсаянцАвтомобили скорой помощи и полиции в Армении
Автомобили скорой помощи и полиции в Армении
© Sputnik / Асатур Есаянц
Автомобили скорой помощи и полиции в Армении. Архивное фото
ЕРЕВАН, 23 янв – РИА Новости. Мужчина, открывший стрельбу в бизнес-центре "Эребуни" в Ереване, где расположен офис бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, сдал оружие, пострадавших нет, сообщил пресс-секретарь полиции Ашот Агаронян.
"Он сдал оружие в результате переговоров. Сейчас ситуация стабильная. По предварительным данным, пострадавших нет, другой информации сообщить пока не могу", - сказал журналистам представитель пресс-службы полиции Ашот Агаронян.
Рядом с бизнес-центром находится ереванский офис ООН.
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