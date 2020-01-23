Стрелявший в бизнес-центре в Ереване мужчина сдал оружие

ЕРЕВАН, 23 янв – РИА Новости. Мужчина, открывший стрельбу в бизнес-центре "Эребуни" в Ереване, где расположен офис бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, сдал оружие, пострадавших нет, сообщил пресс-секретарь полиции Ашот Агаронян.
"Он сдал оружие в результате переговоров. Сейчас ситуация стабильная. По предварительным данным, пострадавших нет, другой информации сообщить пока не могу", - сказал журналистам представитель пресс-службы полиции Ашот Агаронян.
Рядом с бизнес-центром находится ереванский офис ООН.