Пекин отменил все масштабные новогодние мероприятия из-за коронавируса

ПЕКИН, 23 янв - РИА Новости. Правительство Правительство Пекина в рамках предотвращения распространения нового типа коронавируса приняло решение отменить все новогодние массовые гуляния, в том числе традиционные ярмарки в храмах, говорится в сообщении правительства.

Китайский Новый год отмечают 25 января.

"Да, это действительно так", - подтвердили РИА Новости в пресс-службе правительства города.

В сообщении отмечается, что управление по культуре и туризму Пекина намерено приложить все усилия для профилактики и контроля за распространением заболевания, ставя на первое место жизни и здоровье людей, намерено сократить поводы для массового скопления людей, чтобы обеспечить спокойный и счастливый Новый год.

"С сегодняшнего дня в Пекине отменены все крупные мероприятия, включая ярмарки в храмах", - говорится в заявлении правительства.