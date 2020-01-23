Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-23T15:14+0300
https://ria.ru/20200123/1563784762.html
Пекин отменил все масштабные новогодние мероприятия из-за коронавируса
https://cdn22.img.ria.ru/images/156371/88/1563718885_279:0:3763:1960_1036x0_80_0_0_81b5d560ec1303ea801121030727e95c.jpg
РИА Новости

Пекин отменил все масштабные новогодние мероприятия из-за коронавируса

15:03 23.01.2020 (обновлено: 15:14 23.01.2020)
497
© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в фотобанкПассажиры в защитных масках в вагоне метро в Пекине
Пассажиры в защитных масках в вагоне метро в Пекине
© РИА Новости / Анна Раткогло
Перейти в фотобанк
Пассажиры в защитных масках в вагоне метро в Пекине
ПЕКИН, 23 янв - РИА Новости. Правительство Пекина в рамках предотвращения распространения нового типа коронавируса приняло решение отменить все новогодние массовые гуляния, в том числе традиционные ярмарки в храмах, говорится в сообщении правительства.
Китайский Новый год отмечают 25 января.
Тепловые сканеры на станции мониторинга температуры в Макао, Китай
14:33
В Китае выяснили, как излечить заразившихся новым видом коронавируса
"Да, это действительно так", - подтвердили РИА Новости в пресс-службе правительства города.
В сообщении отмечается, что управление по культуре и туризму Пекина намерено приложить все усилия для профилактики и контроля за распространением заболевания, ставя на первое место жизни и здоровье людей, намерено сократить поводы для массового скопления людей, чтобы обеспечить спокойный и счастливый Новый год.
"С сегодняшнего дня в Пекине отменены все крупные мероприятия, включая ярмарки в храмах", - говорится в заявлении правительства.
Жители Москвы в защитных масках
21 января, 13:27
Коронавирус человека: история открытия, виды, эпидемиология
В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Согласно последним данным Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, число заболевших в различных провинциях Китая превысило 600 человек, в 17 случаях болезнь завершилась летальным исходом. Вирус в настоящее время распространился в 25 провинциях и городах центрального подчинения Китая. Случаи заболевания выявлены в Гонконге, Макао и на Тайване.
702005
Обсудить 0
ТуризмРаспространение нового коронавирусаПекинКитайУханьВ мире
Рекомендуем
Люди в защитных масках в метро в Шанхае
В китайском Эчжоу приостановили работу транспорта из-за коронавируса
Пассажиры в защитных масках в вагоне метро в Пекине
Посольство в Китае призвало россиян соблюдать меры предосторожности
Офицеры военной полиции в масках на железнодорожном вокзале в Шанхае
В Китае изолируют еще один город из-за распространения коронавируса
Сотрудник центральной больницы города Ухань и пациент
В Китае подтвердили первую смерть от нового вируса за пределами Уханя
Пассажир в маске, прибывший из китайского Ханчжоу
В аэропорту в Грозном усилили санитарный контроль из-за коронавируса
Китай
Авиавласти Китая потребовали возвращать билеты без штрафов
Вид на город Хошимин
Во Вьетнаме подтвердили два случая заражения новым типом коронавируса
Девушка на Красной площади в Москве
В Россию на Восточный Новый год приедут 15 тысяч туристов из Китая
Жители Пекина в защитных медицинских масках
Запретный город в Пекине закрыли из-за распространения коронавируса
Прохождение паспортного контроля в зоне таможенного контроля порта Морской фасад в Санкт-Петербурге
В Петербурге зарегистрировали третий случай подозрения на коронавирус
Люди в защитных масках на улице Пекина
Власти города Ухань пытаются справиться с паникой среди жителей
Геннадий Онищенко во время пресс-конференции на тему: Новый коронавирус: правда и вымысел в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня. 23 января 2020
Онищенко призвал не паниковать из-за нового коронавируса
Сотрудник в разделочном цехе на птицефабрике
ЕС приостановил ввоз мяса c Украины из-за птичьего гриппа
Люди в защитных масках на улице Пекина
Посольство Египта в Пекине выпустило рекомендации для своих граждан
Карета скорой помощи в Саудовской Аравии
В Саудовской Аравии проверяют индийскую медсестру на коронавирус
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:45СМИ сообщили о количестве людей, успевших покинуть Ухань
20:27Мексиканские власти сообщили о трех новых подозрениях на коронавирус
20:26Прокуратура выяснит обстоятельства отравления младенца в Клину
20:22В правительстве уточнили число заместителей руководителя аппарата
20:22Представитель КНДР впервые приедет на Мюнхенскую конференцию
20:16На Алтае раскрыли серию убийств 25-летней давности
20:16Путин встретится с премьером Баварии на следующей неделе в Москве
20:12Песков объяснил, почему Путин не встретился в Израиле с Зеленским
20:08Лондон ждет деталей предложения Путина о встрече лидеров пяти стран
19:59Комитет СФ подключится к подготовке поправок о гражданстве дипломатов
19:57Помпео готов остаться госсекретарем, если Трампа переизберут
19:57Власти города Ухань пытаются справиться с паникой среди жителей
19:52В МИД Ирана отреагировали на угрозы в адрес преемника Сулеймани
19:50Дуда не пожалел, что проигнорировал форум памяти холокоста
19:50В Китае подтвердили первую смерть от нового вируса за пределами Уханя
19:48Путин заявил о готовности наращивать сотрудничество с Палестиной
19:45Аббас намерен обсудить ближневосточную "сделку века"
19:40В ЕР попросили проверить информацию об отсутствии лекарств на Камчатке
19:37Госдеп призвал к повышенной осторожности при поездках в Китай
19:36Стали известны дата и время прощания с актером из "Интернов" Перовым
Лента новостейМолния