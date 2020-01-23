Россия поднимет вопрос прав русскоязычного населения на Украине в ПАСЕ

"Делегация будет ставить вопрос о нарушении базовых принципов Совета Европы со стороны Украины в отношении положения русского языка на Украине. Мы считаем, что 20 миллионов наших соотечественников имеют право и должны иметь возможность обучаться, разговаривать на русском языке и никакие ссылки на то, как сделали украинские коллеги, что есть языки ЕС и язык украинский, а других языков нет, они, я уверен, в Совете Европы не пройдут. Нас поддерживает целый ряд делегаций, которые также считают, что закон "Об образовании" и ряд других языковых решений, которые были приняты на Украине, носят дискриминационный характер в отношении части населения этой страны", - заявил Толстой журналистам.