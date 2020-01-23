ДНР призвала Киев не пытаться изменить Минские соглашения

"Необходимо отметить, что минские соглашения - это достигнутый с огромным трудом компромисс, который помог предотвратить продолжение войны, развязанной Киевом против собственного народа, и помогает до сих пор. Любой его пересмотр может негативно отразиться на ситуации в регионе. Именно поэтому мы остаемся приверженными комплексу мер и скрупулезно выполняем свою часть обязательств. Однако компромисс предполагает взаимные обязательства обеих сторон", - добавила Никонорова.