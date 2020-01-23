ДНР призвала Киев не пытаться изменить Минские соглашения

ДОНЕЦК, 23 янв - РИА Новости. Глава МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики и полпред ДНР на переговорах по Донбассу в Минске Наталья Никонорова призвала представителей Киева не идти путем экс-президента Украины Петра Порошенко и не тратить время на попытки изменить минские соглашения.
"Призываем украинских переговорщиков в Минске не идти путем команды Порошенко и не тратить время на бессмысленные попытки ревизовать комплекс мер с тем, чтобы удалить из него все обязательства Киева перед народом Донбасса, а вместо этого начать наконец-то предметно реализовывать данный документ", - приводит слова Никоноровой пресс-служба МИД ДНР.
Никонорова отметила тот факт, что если бы представители Киева на переговорах в Минске проявили такое же упорство, с каким они пытаются внести изменения в процесс мирного урегулирования, то конфликт бы уже закончился.
"Вместо реального стремления к мирному урегулированию Киев показывает ровно обратное, регулярно заявляя о своем желании пересмотреть комплекс мер и изменить его последовательность в выгодную для себя сторону. При этом представители Украины любят ссылаться на позицию своего президента (Владимира Зеленского - ред.), который якобы заявил в рамках встречи лидеров стран "Нормандского формата" о необходимости внести правки в минские договоренности", - сказала Никонорова.
Она подчеркнула, что изменения в минских соглашениях могут негативно сказаться на ситуации в регионе.
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"Необходимо отметить, что минские соглашения - это достигнутый с огромным трудом компромисс, который помог предотвратить продолжение войны, развязанной Киевом против собственного народа, и помогает до сих пор. Любой его пересмотр может негативно отразиться на ситуации в регионе. Именно поэтому мы остаемся приверженными комплексу мер и скрупулезно выполняем свою часть обязательств. Однако компромисс предполагает взаимные обязательства обеих сторон", - добавила Никонорова.