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2020-01-23T17:17+0300
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Путин рассказал о поразившем его факте о блокадном Ленинграде
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РИА Новости

Путин рассказал о поразившем его факте о блокадном Ленинграде

15:01 23.01.2020 (обновлено: 17:17 23.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
ИЕРУСАЛИМ, 23 янв — РИА Новости. Владимир Путин рассказал, что поразило его при чтении архивных документов о Великой Отечественной войне.

"Сам не знал, только что, несколько дней назад, <...> обнаружил факт, который меня потряс: за годы блокады ленинградцы, находясь в таком положении, сдали для нужд фронта 144 тонны крови", — сказал он на церемонии открытия памятника героям блокадного Ленинграда в Израиле, куда приехал в качестве главного гостя форума "Сохраняем память о холокосте, боремся с антисемитизмом".

Российский лидер также отметил, что лишенные воды и тепла люди продолжали трудиться, заниматься наукой и искусством.
"Непокоренный Ленинград стал настоящей легендой о величии силы духа и веры в победу его жителей — вершиной человеческого достоинства", — отметил президент.
Блокадный Ленинград: история медсестры Зои Романенко
19 января, 20:56
Блокадный Ленинград: история медсестры Зои РоманенкоЗое Павловне Романенко, которая во время блокады Ленинграда жила рядом с осажденным городом, в этом году исполняется 95 лет, а в начале Великой Отечественной войны ей было всего 16. Жителям города Ломоносова, который находится в 50 километрах от Ленинграда, сполна пришлось вкусить тяготы блокадного времени.
Ранее он побеседовал с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху, а также провел встречу с Патриархом Иерусалимским и всея Палестины Феофилом III и мамой осужденной в России израильтянки Наамы Иссахар.
Также Путин пообщался с президентом Израиля Реувеном Ривлином, после чего принял участие в церемонии открытия памятника героям блокадного Ленинграда.
Изначально визит в Израиль должен был быть двухдневным, но из-за ситуации с обновлением российского правительства было принято решение сократить его до одного дня.
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Владимир ПутинВ мире
Популярные комментарии
В блокаду люди кровь знавали,сейчас всей страной деньги детям на лечение собираем,его этот факт не поражает?
23 января, 15:43
Татьяна Бондарева
20821240186
Это он на что намекает , что пора бы затянуть пояса покрепче , вы вон все жируете по сравнению с блокадниками - героями . Слава героям , так что ли ?
23 января, 16:18
freizdorf
51112676
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