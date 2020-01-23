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Аукцион по продаже "красивых" автономеров могут запустить с 2021 года
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РИА Новости

Аукцион по продаже "красивых" автономеров могут запустить с 2021 года

14:57 23.01.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГосударственный регистрационный знак транспортного средства
Государственный регистрационный знак транспортного средства
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Государственный регистрационный знак транспортного средства. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Аукцион по продаже "красивых" регистрационных знаков на автомобили может появиться с 1 января 2021 года, сообщил журналистам заместитель начальника ГИБДД МВД России Николай Шеюхин.
"Планируется, что норматив вступит в силу с 1 января 2021 года", - сказал Шеюхин, отвечая на соответствующий вопрос в ходе пресс-конференции, посвященной вопросам совершенствования системы регистрации транспортных средств.
Ранее Минэкономразвития разработало проект, определяющий правила проведения аукционов, которые дадут возможность заинтересованным лицам приобретать "красивые" регистрационные знаки для автотранспортных средств. В Министерстве отмечали, что такая практика успешно внедрена во многих странах.
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С января автодилеры получили возможность ставить на учет новой машины прямо в автосалоне. Для осуществления регистрационных действий дилеру нужно будет получить статус специализированной организации, документы, подтверждающие осмотр авто сотрудником салона, будут передаваться ГИБДД через портал госуслуг. Автовладелец сможет получить свидетельство о регистрации (СТС) и номера на машину прямо в салоне, стоимость услуги ограничена ФАС на уровне не более 500 рублей.
В начале августа 2018 года президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает регистрацию новых машин без посещения ГИБДД. Постановление 1764 от 21 декабря 2019 года отменяет действие текущего порядка регистрации автомобилей, которое предусмотрено постановлением 938 "О госрегистрации автотранспортных средств". Новый порядок, согласно документу, вступил в силу с 1 января 2020 года.
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