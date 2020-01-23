Аукцион по продаже "красивых" автономеров могут запустить с 2021 года

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Аукцион по продаже "красивых" регистрационных знаков на автомобили может появиться с 1 января 2021 года, сообщил журналистам заместитель начальника ГИБДД Аукцион по продаже "красивых" регистрационных знаков на автомобили может появиться с 1 января 2021 года, сообщил журналистам заместитель начальника ГИБДД МВД России Николай Шеюхин.

"Планируется, что норматив вступит в силу с 1 января 2021 года", - сказал Шеюхин, отвечая на соответствующий вопрос в ходе пресс-конференции, посвященной вопросам совершенствования системы регистрации транспортных средств.

Ранее Минэкономразвития разработало проект, определяющий правила проведения аукционов, которые дадут возможность заинтересованным лицам приобретать "красивые" регистрационные знаки для автотранспортных средств. В Министерстве отмечали, что такая практика успешно внедрена во многих странах.

С января автодилеры получили возможность ставить на учет новой машины прямо в автосалоне. Для осуществления регистрационных действий дилеру нужно будет получить статус специализированной организации, документы, подтверждающие осмотр авто сотрудником салона, будут передаваться ГИБДД через портал госуслуг. Автовладелец сможет получить свидетельство о регистрации (СТС) и номера на машину прямо в салоне, стоимость услуги ограничена ФАС на уровне не более 500 рублей.