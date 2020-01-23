В Словакии подал в отставку министр, устроивший в пьяном виде дебош

"Я готов нести ответственность за моё вчерашнее поведение. Мне жаль, что моя четырехлетняя работа завершилась таким ошибочным шагом", - сказал Солимош.

Полиция в Братиславе вечером в среду задержала пьяного Солимоша и его брата, которые повздорили с персоналом одного из ресторанов и разбили входную дверь в заведении. По данным полиции, мужчины нанесли ущерб ресторану в размере 1 тысячи евро. Кроме того, после инцидента один сотрудник ресторана вынужден был обратиться за медицинской помощью.