В Словакии подал в отставку министр, устроивший в пьяном виде дебош

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Устроивший в пьяном виде дебош министр окружающей среды Словакии Ласло Солимош подал в отставку.
"Я готов нести ответственность за моё вчерашнее поведение. Мне жаль, что моя четырехлетняя работа завершилась таким ошибочным шагом", - сказал Солимош.
Полиция в Братиславе вечером в среду задержала пьяного Солимоша и его брата, которые повздорили с персоналом одного из ресторанов и разбили входную дверь в заведении. По данным полиции, мужчины нанесли ущерб ресторану в размере 1 тысячи евро. Кроме того, после инцидента один сотрудник ресторана вынужден был обратиться за медицинской помощью.
"Президент примет отставку министра окружающей среды Ласло Солимоша", - заявил пресс-секретарь президента Зузаны Чапутовой Мартин Стрижинец. Их выступления транслировали сетевые ТВ-каналы.