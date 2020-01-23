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В Словакии подал в отставку министр, устроивший в пьяном виде дебош
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РИА Новости

В Словакии подал в отставку министр, устроивший в пьяном виде дебош

14:57 23.01.2020 (обновлено: 15:22 23.01.2020)
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© Фото : страница László Sólymos в FacebookМинистр окружающей среды Словакии Ласло Солимош
Министр окружающей среды Словакии Ласло Солимош
© Фото : страница László Sólymos в Facebook
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Устроивший в пьяном виде дебош министр окружающей среды Словакии Ласло Солимош подал в отставку.
"Я готов нести ответственность за моё вчерашнее поведение. Мне жаль, что моя четырехлетняя работа завершилась таким ошибочным шагом", - сказал Солимош.
Полиция в Братиславе вечером в среду задержала пьяного Солимоша и его брата, которые повздорили с персоналом одного из ресторанов и разбили входную дверь в заведении. По данным полиции, мужчины нанесли ущерб ресторану в размере 1 тысячи евро. Кроме того, после инцидента один сотрудник ресторана вынужден был обратиться за медицинской помощью.
"Президент примет отставку министра окружающей среды Ласло Солимоша", - заявил пресс-секретарь президента Зузаны Чапутовой Мартин Стрижинец. Их выступления транслировали сетевые ТВ-каналы.
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