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Культура
2020-01-23T19:07+0300
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Брэдли Купер сыграет Леонарда Бернстайна в байопике
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РИА Новости

Брэдли Купер сыграет Леонарда Бернстайна в байопике

19:07 23.01.2020
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© AP Photo / Vince BucciАктёр Брэдли Купер на церемонии вручения премии "Оскар" в Лос-Анджелесе
Актёр Брэдли Купер на церемонии вручения премии Оскар в Лос-Анджелесе
© AP Photo / Vince Bucci
МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Netflix приобрел права на съемку фильма о Леонарде Бернстайне, в котором в главную роль исполнит Брэдли Купер, сообщает Deadline.
Американский актер не только сыграет автора "Вестсайдской истории", но также выступит в роли продюсера, режиссера и одного из авторов сценария (совместно с Джошем Сингером, которого за "Знак внимания" номинировали на "Оскар" в 2015 году).
Фильм охватит более 30 лет и расскажет историю непростой супружеской жизни Бернстайна и его жены, чилийской актрисы Фелисии Монтеалегре.
Продюсировать фильм помимо Купера будут Стивен Спилберг, Тодд Филлипс и Мартин Скорсезе. Последний собирался снимать сам, когда единственным автором сценария был Сингер, но уступил Куперу, поскольку работал над "Ирландцем".
"Брэдли блестяще дебютировал и быстро закрепил за собой репутацию серьезного режиссера, — сказал глава Netflix Скотт Стубер. — Верю, что его увлеченность и ясное виденье того, как именно нужно представить историю отношений между Леонардом Бернстайном и его женой, помогут справедливо показать ее на экране <…> Для нас большая честь работать с потомками Бернстайна и делиться историей их семьи со зрителями во всем мире".
Последние два года Брэдли Купер активно занимается этим проектом, взаимодействуя с детьми знаменитого композитора и дирижера: Джейми, Александром и Ниной.
Ожидается, что съемки стартуют в начале 2021 года. Netflix выпустит ленту в ограниченный прокат перед показом на платформе, как это произошло с "Ирландцем", "Брачной историей" и "Двумя папами".
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