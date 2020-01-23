Премьер Белоруссии прокомментировал назначение нового председателя ЕЭК

Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас во время заявления для прессы по итогам российско-белорусских переговоров

Решение о назначении Мясниковича руководителем коллегии ЕЭК было принято в декабре на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге. Новый состав коллегии ЕЭК приступит к выполнению обязанностей 1 февраля 2020 года. С этой же даты вступит в должность новый председатель коллегии ЕЭК.

Как сообщила в четверг пресс-служба белорусского правительства, премьер Румас провел в Минске встречу с министром по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергеем Глазьевым. В ней также принял участие Мясникович.

Глава белорусского правительства обратил внимание, что Мясникович сразу после одобрения главами государств ЕАЭС его кандидатуры на высокий пост включился в работу.

"Несмотря на то, что он еще не получает зарплату – это первый раз в моей практике такой случай в интеграционных образованиях, - он уже активно включился в работу. Мы провели с ним несколько встреч, обсуждая, на чем первоначально надо будет сделать упор в работе... Мы очень надеемся, что с приходом (на пост председателя коллегии ЕЭК) Михаила Владимировича наша интеграционная повестка получит дополнительный импульс", – сказал Румас.

По данным пресс-службы, Глазьев на встрече выразил надежду, что с приходом Мясниковича на пост председателя коллегии Евразийской экономической комиссии "работа ЕЭК станет еще динамичнее".