Премьер Белоруссии прокомментировал назначение нового председателя ЕЭК

МИНСК, 23 янв - РИА Новости. Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас рассчитывает, что вступление в должность нового председателя коллегии ЕЭК представителя Белоруссии Михаила Мясниковича придаст импульс евразийской интеграции.
Решение о назначении Мясниковича руководителем коллегии ЕЭК было принято в декабре на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге. Новый состав коллегии ЕЭК приступит к выполнению обязанностей 1 февраля 2020 года. С этой же даты вступит в должность новый председатель коллегии ЕЭК.
Как сообщила в четверг пресс-служба белорусского правительства, премьер Румас провел в Минске встречу с министром по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергеем Глазьевым. В ней также принял участие Мясникович.
Глава белорусского правительства обратил внимание, что Мясникович сразу после одобрения главами государств ЕАЭС его кандидатуры на высокий пост включился в работу.
"Несмотря на то, что он еще не получает зарплату – это первый раз в моей практике такой случай в интеграционных образованиях, - он уже активно включился в работу. Мы провели с ним несколько встреч, обсуждая, на чем первоначально надо будет сделать упор в работе... Мы очень надеемся, что с приходом (на пост председателя коллегии ЕЭК) Михаила Владимировича наша интеграционная повестка получит дополнительный импульс", – сказал Румас.
По данным пресс-службы, Глазьев на встрече выразил надежду, что с приходом Мясниковича на пост председателя коллегии Евразийской экономической комиссии "работа ЕЭК станет еще динамичнее".
"Как раз в Минске было принято решение по инициативе президента Беларуси быстро двигаться по единому экономическому пространству, были поставлены даты – 2017 год. Сейчас приходится решать в том числе те вопросы, которые должны были решить к 2017 году. Надеюсь, что под председательством Беларуси и с Михаилом Владимировичем (Мясниковичем - ред.) на посту главы ЕЭК должная динамика нашей работе будет добавлена", – сказал Глазьев.
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