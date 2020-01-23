Москалькова приехала в колонию к осужденной израильтянке Иссахар

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова приехала в подмосковный поселок Новое Гришино в исправительную колонию к осужденной в РФ израильтянке Нааме Иссахар , сообщили в пресс-службе.

Президент России Владимир Путин в четверг во время визита в Израиль встретился с матерью девушки и в ответ на переживания женщины заявил, что "всё будет хорошо".

"Сегодня я хочу ее посетить с тем, чтобы узнать, как ее состояние здоровья, какие условия содержания под стражей, как она себя чувствует в отсутствие знания русского языка",- сказала Москалькова.

В середине декабря прошлого года Московский областной суд подтвердил законность приговора Иссахар, получившей 7,5 года лишения свободы за контрабанду и хранение наркотиков. Ее задержали 9 апреля в транзитной зоне аэропорта "Шереметьево", где она делала пересадку по пути из Дели в Тель-Авив. В рюкзаке девушки были обнаружены 9,6 грамма гашиша. Сама Иссахар призналась, что перевозила гашиш, но в личных целях и без умысла контрабанды.