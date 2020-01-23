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Москалькова приехала в колонию к осужденной израильтянке Иссахар
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РИА Новости

Москалькова приехала в колонию к осужденной израильтянке Иссахар

14:50 23.01.2020 (обновлено: 15:11 23.01.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова приехала в подмосковный поселок Новое Гришино в исправительную колонию к осужденной в РФ израильтянке Нааме Иссахар, сообщили в пресс-службе.
Президент России Владимир Путин в четверг во время визита в Израиль встретился с матерью девушки и в ответ на переживания женщины заявил, что "всё будет хорошо".
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
13:00
Москалькова: поездка к Иссахар не связана с возможным помилованием
"Сегодня я хочу ее посетить с тем, чтобы узнать, как ее состояние здоровья, какие условия содержания под стражей, как она себя чувствует в отсутствие знания русского языка",- сказала Москалькова.
В середине декабря прошлого года Московский областной суд подтвердил законность приговора Иссахар, получившей 7,5 года лишения свободы за контрабанду и хранение наркотиков. Ее задержали 9 апреля в транзитной зоне аэропорта "Шереметьево", где она делала пересадку по пути из Дели в Тель-Авив. В рюкзаке девушки были обнаружены 9,6 грамма гашиша. Сама Иссахар призналась, что перевозила гашиш, но в личных целях и без умысла контрабанды.
Защита Иссахар подала жалобу на приговор в ЕСПЧ и начала подготовку кассационной жалобы на приговор и апелляционное определение, которое будет подано в Первый кассационный суд общей юрисдикции.
Мать осужденной в РФ израильтянки Наамы Иссахар Яфра во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
14:08
Мать осужденной израильтянки Иссахар надеется скоро встретить дочь
87000321
Обсудить 3
Наама ИссахарТатьяна МоскальковаМосковский областной судВладимир ПутинТель-АвивРоссияОбщество
Популярные комментарии
От антисемитов сегодня корчит от всех лестных слов в сторону Израиля от руководства России.
23 января, 16:19
Master Thief
1200000
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