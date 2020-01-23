В аэропорту в Грозном усилили санитарный контроль из-за коронавируса

ГРОЗНЫЙ, 23 янв - РИА Новости. Повышенный санитарный контроль введен в аэропорту Грозного в связи с угрозой коронавируса, распространяющегося в КНР, наличие признаков заболевания проверяют у всех прибывающих международными рейсами, сообщила РИА Новости руководитель регионального управления Роспотребнадзора Рита Термулаева.
"Мы усилили санитарный контроль в аэропорту, встречаем все международные рейсы, проверяем каждого пассажира, проводим термометрию с помощью тепловизора, в качестве дополнительной меры прибывающие из-за рубежа заполняют специально разработанные анкеты", - отметила Термулаева.
По ее словам, представители Роспотребнадзора провели разъяснительные беседы с сотрудниками контрольных органов о ситуации в Китае и инструктажи в случае выявления больных с повышенной температурой тела. В накопителе пункта пропуска через государственную границу установлены кварцевые ионизаторы для обеззараживания воздуха, санитарно-карантинный пункт пропуска укомплектован необходимыми средствами защиты.
"Ситуация под контролем, пока признаков респираторного заболевания ни у кого не выявлено", - отметила Термулаева.
Она подчеркнула, что минздраву Чечни рекомендовано подготовить соответствующие медучреждения для немедленной изоляции лиц с подозрением на коронавирусную инфекцию.
В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Согласно последним данным Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, число заболевших в различных провинциях Китая превысило 600 человек, в 17 случаях болезнь завершилась летальным исходом. Вирус в настоящее время распространился в 25 провинциях и городах центрального подчинения Китая. Случаи заболевания выявлены в Гонконге, Макао и на Тайване.