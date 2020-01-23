В аэропорту в Грозном усилили санитарный контроль из-за коронавируса

ГРОЗНЫЙ, 23 янв - РИА Новости. Повышенный санитарный контроль введен в аэропорту Повышенный санитарный контроль введен в аэропорту Грозного в связи с угрозой коронавируса, распространяющегося в КНР , наличие признаков заболевания проверяют у всех прибывающих международными рейсами, сообщила РИА Новости руководитель регионального управления Роспотребнадзора Рита Термулаева.

"Мы усилили санитарный контроль в аэропорту, встречаем все международные рейсы, проверяем каждого пассажира, проводим термометрию с помощью тепловизора, в качестве дополнительной меры прибывающие из-за рубежа заполняют специально разработанные анкеты", - отметила Термулаева.

По ее словам, представители Роспотребнадзора провели разъяснительные беседы с сотрудниками контрольных органов о ситуации в Китае и инструктажи в случае выявления больных с повышенной температурой тела. В накопителе пункта пропуска через государственную границу установлены кварцевые ионизаторы для обеззараживания воздуха, санитарно-карантинный пункт пропуска укомплектован необходимыми средствами защиты.

"Ситуация под контролем, пока признаков респираторного заболевания ни у кого не выявлено", - отметила Термулаева.

Она подчеркнула, что минздраву Чечни рекомендовано подготовить соответствующие медучреждения для немедленной изоляции лиц с подозрением на коронавирусную инфекцию.