Посольство в Китае призвало россиян соблюдать меры предосторожности

ПЕКИН, 23 янв – РИА Новости. Посольство России в Пекине в связи со вспышкой нового типа коронавируса призывает всех россиян, находящихся на территории Китая, соблюдать меры предосторожности, разработанные совместно с Роспотребнадзором и в случае необходимости обращаться за помощью в дипмиссию, заявил РИА Новости пресс-атташе посольства РФ в Китае Георгий Егоров.
"Вчера мы публиковали меры предосторожности, разработанные совместно с Роспотребнадзором, призываем всех их соблюдать, и в случае чего обращаться за помощью в посольство", - заявил дипломат.
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Он также отметил, что "посольство держит ситуацию на контроле, взаимодействует и находится в плотном контакте с курирующими этот вопрос органами Китая".