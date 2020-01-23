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Посольство в Китае призвало россиян соблюдать меры предосторожности
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РИА Новости

Посольство в Китае призвало россиян соблюдать меры предосторожности

14:44 23.01.2020 (обновлено: 15:13 23.01.2020)
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© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в фотобанкПассажиры в защитных масках в вагоне метро в Пекине
Пассажиры в защитных масках в вагоне метро в Пекине
© РИА Новости / Анна Раткогло
Перейти в фотобанк
Пассажиры в защитных масках в вагоне метро в Пекине
ПЕКИН, 23 янв – РИА Новости. Посольство России в Пекине в связи со вспышкой нового типа коронавируса призывает всех россиян, находящихся на территории Китая, соблюдать меры предосторожности, разработанные совместно с Роспотребнадзором и в случае необходимости обращаться за помощью в дипмиссию, заявил РИА Новости пресс-атташе посольства РФ в Китае Георгий Егоров.
"Вчера мы публиковали меры предосторожности, разработанные совместно с Роспотребнадзором, призываем всех их соблюдать, и в случае чего обращаться за помощью в посольство", - заявил дипломат.
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Он также отметил, что "посольство держит ситуацию на контроле, взаимодействует и находится в плотном контакте с курирующими этот вопрос органами Китая".
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