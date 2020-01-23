Автодилеры отметили неожиданно высокие продажи машин в России в январе

"Могу констатировать, что из пяти брендов, представленных в моем портфеле, четыре показывают рост. Очевидно, я январь текущего года закрою лучше, чем прошлый январь. Объяснения этому логического я не вижу. То ли у нас клиенты знают больше, чем мы, то ли они всё-таки с опозданием поняли, что повышение утильсбора скажется на цене автомобилей не только импортируемых, но и других значительнее, чем кажется на первый взгляд", - рассуждает Мосеев.