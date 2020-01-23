Автодилеры отметили неожиданно высокие продажи машин в России в январе

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Автодилеры констатируют неожиданно высокие продажи в России машин в январе, рассказал журналистам президент ассоциации "Российские автодилеры" (РоАД) Олег Мосеев на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня". Сам Мосеев также является членом совета директоров ивановского мультибрендовго дилера "Блок Роско".
"Могу констатировать, что из пяти брендов, представленных в моем портфеле, четыре показывают рост. Очевидно, я январь текущего года закрою лучше, чем прошлый январь. Объяснения этому логического я не вижу. То ли у нас клиенты знают больше, чем мы, то ли они всё-таки с опозданием поняли, что повышение утильсбора скажется на цене автомобилей не только импортируемых, но и других значительнее, чем кажется на первый взгляд", - рассуждает Мосеев.
Поднятие цен с 1 января многими производителями это подтверждает, а сейчас на стоках дилеров еще находятся машины прошлого года с еще не проиндексированными ценами, отметил он.
"Соответственно, потребитель видит разницу между машиной 2019 года и тем, сколько она будет стоить в 2020-ом. Возможно, это сподвигло людей прийти купить автомобиль, потому что они понимают, что через три месяца цена вырастет больше", - также продолжил он.
Контрактование машин 2020 года выпуска с выдачей в феврале-марте низкое, подтверждает его слова вице-президент РоАД Сергей Киселев. Представитель "Автомира" сказал РИА Новости, что продажи в этом январе пока растут примерно на 8% по сравнению с январем 2018 года, а в "Авилоне" сообщили о росте продаж на 35% за счет выгодных ценовых предложений, а также вероятного понимания покупателями, что цены на машины производства 2020 года вырастут.
Продажи новых легковых и легких коммерческих машин в январе 2019 года в России выросли на 0,6% в годовом выражении и составили 103,06 тысячи штук, свидетельствуют данные АЕБ.