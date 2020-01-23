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Путин назвал гнев в отношении нацистов справедливым
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РИА Новости

Путин назвал гнев в отношении нацистов справедливым

14:40 23.01.2020 (обновлено: 15:00 23.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин, президент Израиля Реувен Ривлин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на церемонии открытия памятника жителям и защитникам блокадного Ленинграда "Свеча памяти" на территории парка "Сакер" в Иерусалиме.
Президент РФ Владимир Путин, президент Израиля Реувен Ривлин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на церемонии открытия памятника жителям и защитникам блокадного Ленинграда Свеча памяти на территории парка Сакер в Иерусалиме.
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин, президент Израиля Реувен Ривлин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на церемонии открытия памятника жителям и защитникам блокадного Ленинграда "Свеча памяти" на территории парка "Сакер" в Иерусалиме.
ИЕРУСАЛИМ, 23 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал справедливым гнев в отношении нацистов в связи с содеянным во Вторую мировую войну: ни одна кинохроника не может передать той трагедии.
Путин в четверг прибыл в Израиль для участия в качестве главного гостя в форуме "Сохраняем память о холокосте, боремся с антисемитизмом".
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в резиденции премьер-министра в Иерусалиме
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"27 января 1944 года завершилась одна из самых драматических и героических страниц в истории Второй мировой войны - была окончательно снята блокада Ленинграда", - сказал он в ходе церемонии открытия памятника героям блокадного Ленинграда в Израиле.
Российский лидер отметил, что в истории немало примеров стойкости, жертвенных подвигов, "но блокаду Ленинграда и холокост - ни с чем сравнить нельзя".

"Наш общий справедливый гнев о содеянном нацистами, о блокаде Ленинграда и окрестных поселков, о примерной самоотверженности их жителей и защитников знает весь мир. Факты, отражающиеся в документах, они ужасают, но ни одни документы, ни одни рассказы и дневники, ни кинохроники не могут передать, что тогда действительно вынесли люди", - заключил он.

Ранее Путин побеседовал с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху, а также провел встречу с патриархом Иерусалимским и всея Палестины Феофилом III и мамой осужденной в РФ израильтянки Наамы Иссахар. Также российский лидер провел переговоры с президентом Израиля Реувеном Ривлином. После этого Путин принял участие в церемонии открытия памятника героям блокадного Ленинграда.
Изначально визит Путина в Израиль должен был быть двухдневным, но из-за ситуации с обновлением правительства РФ было принято решение сократить его до одного дня.
Встреча президента РФ В. Путина с премьер-министром Израиля Б. Нетаньяху
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Межгосударственные отношения России и Израиля
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Вторая мировая война (1939-1945)Владимир ПутинИзраильВ мире
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