Путин назвал гнев в отношении нацистов справедливым

ИЕРУСАЛИМ, 23 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал справедливым гнев в отношении нацистов в связи с содеянным во Вторую мировую войну: ни одна кинохроника не может передать той трагедии.
Путин в четверг прибыл в Израиль для участия в качестве главного гостя в форуме "Сохраняем память о холокосте, боремся с антисемитизмом".
"27 января 1944 года завершилась одна из самых драматических и героических страниц в истории Второй мировой войны - была окончательно снята блокада Ленинграда", - сказал он в ходе церемонии открытия памятника героям блокадного Ленинграда в Израиле.
Российский лидер отметил, что в истории немало примеров стойкости, жертвенных подвигов, "но блокаду Ленинграда и холокост - ни с чем сравнить нельзя".
"Наш общий справедливый гнев о содеянном нацистами, о блокаде Ленинграда и окрестных поселков, о примерной самоотверженности их жителей и защитников знает весь мир. Факты, отражающиеся в документах, они ужасают, но ни одни документы, ни одни рассказы и дневники, ни кинохроники не могут передать, что тогда действительно вынесли люди", - заключил он.
Ранее Путин побеседовал с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху, а также провел встречу с патриархом Иерусалимским и всея Палестины Феофилом III и мамой осужденной в РФ израильтянки Наамы Иссахар. Также российский лидер провел переговоры с президентом Израиля Реувеном Ривлином. После этого Путин принял участие в церемонии открытия памятника героям блокадного Ленинграда.
Изначально визит Путина в Израиль должен был быть двухдневным, но из-за ситуации с обновлением правительства РФ было принято решение сократить его до одного дня.