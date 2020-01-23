Путин назвал гнев в отношении нацистов справедливым

"Наш общий справедливый гнев о содеянном нацистами, о блокаде Ленинграда и окрестных поселков, о примерной самоотверженности их жителей и защитников знает весь мир. Факты, отражающиеся в документах, они ужасают, но ни одни документы, ни одни рассказы и дневники, ни кинохроники не могут передать, что тогда действительно вынесли люди", - заключил он.