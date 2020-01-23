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В Госдуме рассказали о российской диагностике коронавируса
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РИА Новости

В Госдуме рассказали о российской диагностике коронавируса

14:40 23.01.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета ГД по охране здоровья Дмитрий Морозов выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 24 июля 2018
Председатель Комитета ГД по охране здоровья Дмитрий Морозов выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 24 июля 2018
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Российская диагностика коронавируса позволяет выявить его за два-четыре часа, что позволяет рано установить диагноз и назначить лечение, сообщил глава думского комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов на пленарном заседании Госдумы в четверг.
В ходе пленарного заседания Госдумы в среду лидер ЛДПР Владимир Жириновский поднял проблему распространения вирусных заболеваний. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил думскому комитету по охране здоровья подготовить отчет по ситуации с распространением коронавируса и изучить возможность применения соответствующих мер предосторожности в Государственной думе. Комитет Госдумы по охране здоровья направил запрос в Роспотребнадзор по ситуации с коронавирусом в Российской Федерации
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"Менее чем за семь дней нами, я имею в виду Российской Федерацией, разработана диагностика - средства для лабораторной диагностики нового патогена. Это очень важно. И что очень важно, диагностика возможна за два-четыре часа в экстренной ситуации, что позволяет рано установить диагноз, рано выполнить разобщение больных и здоровых и, собственно, назначить лечение", - сказал Морозов.
Он также заверил, что все лаборатории Роспотребнадзора по всей России обладают всем необходимым оборудованием, а также созданы методические рекомендации по диагностике этого заболевания.
Вместе с тем Морозов обратил внимание на важность личной профилактики.
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"Первое - это нужно планировать свои поездки и посещение общественных мест. Собственно, я имею в виду поездки за рубеж, в том числе и посещение зоопарков, рынков, на которых продается мясо и особенно морепродукты... Мытье рук несколько раз в день. Это рекомендуется при любой вирусной инфекции. Маски - больше тем, что уже заболел, но в то же время тем, кто контактны", - сказал глава думского комитета.
"И при первых признаках не заниматься самолечением, а обратиться к врачам", - подчеркнул парламентарий.
Он также сообщил, что на ближайшем заседании комитета будет рассмотрен вопрос о распространении коронавируса.
В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Согласно последним данным Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, число заболевших в различных провинциях Китая превысило 600 человек, в 17 случаях болезнь завершилась летальным исходом.
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Распространение нового коронавирусаДмитрий МорозовГосдума РФОбщество
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