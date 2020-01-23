В Госдуме рассказали о российской диагностике коронавируса

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Российская диагностика Российская диагностика коронавируса позволяет выявить его за два-четыре часа, что позволяет рано установить диагноз и назначить лечение, сообщил глава думского комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов на пленарном заседании Госдумы в четверг.

В ходе пленарного заседания Госдумы в среду лидер ЛДПР Владимир Жириновский поднял проблему распространения вирусных заболеваний. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил думскому комитету по охране здоровья подготовить отчет по ситуации с распространением коронавируса и изучить возможность применения соответствующих мер предосторожности в Государственной думе. Комитет Госдумы по охране здоровья направил запрос в Роспотребнадзор по ситуации с коронавирусом в Российской Федерации

"Менее чем за семь дней нами, я имею в виду Российской Федерацией, разработана диагностика - средства для лабораторной диагностики нового патогена. Это очень важно. И что очень важно, диагностика возможна за два-четыре часа в экстренной ситуации, что позволяет рано установить диагноз, рано выполнить разобщение больных и здоровых и, собственно, назначить лечение", - сказал Морозов.

Он также заверил, что все лаборатории Роспотребнадзора по всей России обладают всем необходимым оборудованием, а также созданы методические рекомендации по диагностике этого заболевания.

Вместе с тем Морозов обратил внимание на важность личной профилактики.

"Первое - это нужно планировать свои поездки и посещение общественных мест. Собственно, я имею в виду поездки за рубеж, в том числе и посещение зоопарков, рынков, на которых продается мясо и особенно морепродукты... Мытье рук несколько раз в день. Это рекомендуется при любой вирусной инфекции. Маски - больше тем, что уже заболел, но в то же время тем, кто контактны", - сказал глава думского комитета.

"И при первых признаках не заниматься самолечением, а обратиться к врачам", - подчеркнул парламентарий.

Он также сообщил, что на ближайшем заседании комитета будет рассмотрен вопрос о распространении коронавируса.