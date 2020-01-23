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ГП выявила нарушения в обеспечении лекарствами больных муковисцидозом
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РИА Новости

ГП выявила нарушения в обеспечении лекарствами больных муковисцидозом

14:39 23.01.2020 (обновлено: 15:53 23.01.2020)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВрач в одном из больничных отделений
Врач в одном из больничных отделений
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Врач в одном из больничных отделений. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Генпрокуратура проверила, хватает ли детям в регионах лекарств от муковисцидоза, нарушения нашли в Волгоградской области, пишет RT.
Проверки прошли после запроса сопредседателя правозащитного центра партии "Единая Россия" Михаила Старшинова. Такую же должность занимает главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян.
Лекарственные препараты
24 декабря 2019, 13:31
В Москве пациенты с муковисцидозом получат компенсации за лекарства
Прокуроры нашли факты несвоевременного предоставления лекарств несовершеннолетней жительнице Волгограда Злате Тепловодской. Суд потребовал обеспечить ее лекарствами. Кроме того, "председателю комитета здравоохранения региона уже вынесено представление".
"Ранее правозащитный центр закупил лекарства для 30 больных муковисцидозом в тяжелой форме детей по всей России. Злата Тепловодская была одной из тех, кто получил лекарства накануне Нового года", — добавляется в сообщении RT.
В Татарстане, Москве и Санкт-Петербурге нарушений не нашли.
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МуковисцидозМИА "Россия сегодня"Телеканал RTЕдиная РоссияГенеральная прокуратура РФМаргарита СимоньянРоссияОбщество
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