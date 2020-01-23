ГП выявила нарушения в обеспечении лекарствами больных муковисцидозом

Прокуроры нашли факты несвоевременного предоставления лекарств несовершеннолетней жительнице Волгограда Злате Тепловодской. Суд потребовал обеспечить ее лекарствами. Кроме того, "председателю комитета здравоохранения региона уже вынесено представление".

"Ранее правозащитный центр закупил лекарства для 30 больных муковисцидозом в тяжелой форме детей по всей России. Злата Тепловодская была одной из тех, кто получил лекарства накануне Нового года", — добавляется в сообщении RT.