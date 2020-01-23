Собянин произвел кадровые перестановки в московском правительстве

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин назначил новых заместителей руководителей двух департаментов и уволил со службы одного из глав управ, соответствующие распоряжения мэра опубликованы на его сайте.
"Назначить Марусову Ольгу Александровну на должность заместителя руководителя департамента финансов города Москвы с заключением служебного контракта сроком на пять лет, но не превышающим срок полномочий мэра Москвы", - говорится в распоряжении.
Кроме того, мэр принял на государственную гражданскую службу Дениса Алексеева и назначил его заместителем главы департамента природопользования и охраны окружающей среды. Также мэр освободил от должности главу управы района Хорошево-Мневники.
"Освободить Панфилова Сергея Александровича от замещаемой должности главы управы района Хорошево-Мневники города Москвы и уволить с государственной гражданской службы города Москвы по собственной инициативе", - говорится в распоряжении.
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