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Собянин произвел кадровые перестановки в московском правительстве
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РИА Новости

Собянин произвел кадровые перестановки в московском правительстве

14:36 23.01.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМэр Москвы С. Собянин
Мэр Москвы С. Собянин
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Мэр Москвы С. Собянин. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин назначил новых заместителей руководителей двух департаментов и уволил со службы одного из глав управ, соответствующие распоряжения мэра опубликованы на его сайте.
"Назначить Марусову Ольгу Александровну на должность заместителя руководителя департамента финансов города Москвы с заключением служебного контракта сроком на пять лет, но не превышающим срок полномочий мэра Москвы", - говорится в распоряжении.
Кроме того, мэр принял на государственную гражданскую службу Дениса Алексеева и назначил его заместителем главы департамента природопользования и охраны окружающей среды. Также мэр освободил от должности главу управы района Хорошево-Мневники.
"Освободить Панфилова Сергея Александровича от замещаемой должности главы управы района Хорошево-Мневники города Москвы и уволить с государственной гражданской службы города Москвы по собственной инициативе", - говорится в распоряжении.
Интервью мэра Москвы Сергея Собянина РИА Новости
29 ноября 2019, 00:05
Сергей Собянин: люди должны работать там, где живут
1251026
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Правительство г. МосквыСергей СобянинМоскваПолитика
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