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В Ереване полиция оцепила здание бизнес-центра, где произошла стрельба
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РИА Новости

В Ереване полиция оцепила здание бизнес-центра, где произошла стрельба

14:35 23.01.2020 (обновлено: 15:01 23.01.2020)
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© Sputnik / Andranik GhazaryanСитуация у здания "Эребуни-плаза" в Ереване. 23 января 2020
Ситуация у здания Эребуни-плаза в Ереване. 23 января 2020
© Sputnik / Andranik Ghazaryan
Ситуация у здания "Эребуни-плаза" в Ереване. 23 января 2020
ЕРЕВАН, 23 янв – РИА Новости. Спецназ полиции Армении оцепил здание бизнес-центра "Эребуни" в Ереване, где в четверг произошла стрельба, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее в пресс-службе полиции сообщили, что поступил сигнал о стрельбе в бизнес-центре "Эребуни", где расположен офис бывшего президента страны Роберта Кочаряна. По данным Sputnik Армения, стрелявший захватил заложника.
У входа в здание собралась группа спецназа в бронежилетах и с автоматами.
"Полиция не располагает подлежащей обнародованию информацией о заложнике в бизнес-центре в Ереване, где расположен офис экс-президента Кочаряна", - сказал РИА Новости представитель пресс-службы полиции Еревана.
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