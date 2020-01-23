В Ереване полиция оцепила здание бизнес-центра, где произошла стрельба

ЕРЕВАН, 23 янв – РИА Новости. Спецназ полиции Армении оцепил здание бизнес-центра "Эребуни" в Ереване, где в четверг произошла стрельба, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее в пресс-службе полиции сообщили, что поступил сигнал о стрельбе в бизнес-центре "Эребуни", где расположен офис бывшего президента страны Роберта Кочаряна. По данным Sputnik Армения, стрелявший захватил заложника.
У входа в здание собралась группа спецназа в бронежилетах и с автоматами.
"Полиция не располагает подлежащей обнародованию информацией о заложнике в бизнес-центре в Ереване, где расположен офис экс-президента Кочаряна", - сказал РИА Новости представитель пресс-службы полиции Еревана.
21 января, 12:50Cуд по делу экс-президента Армении Кочаряна перенесли