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В Калининграде коммунисты пожаловались на СМИ из-за статьи про голод
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РИА Новости

В Калининграде коммунисты пожаловались на СМИ из-за статьи про голод

14:34 23.01.2020
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© Fotolia / fragolerosseГазеты
Газеты
© Fotolia / fragolerosse
Газеты. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 23 янв - РИА Новости. Калининградское областное отделение КПРФ попросило прокуратуру проверить достоверность фактов, изложенных в статье интернет-издания "Новый Калининград" о послевоенном голоде в регионе; автор статьи уверяет, что опирался на научные исследования и документы.
Материал заместителя главного редактора издания Вадима Хлебникова под названием "Ели из собачьей миски: как область пережила крупнейшую трагедию в своей истории" о серьезных продовольственных проблемах в Калининградской области в 1946-1947 годах вышел на сайте "Нового Калининграда" 15 января.
"Мы считаем, что фактически идет искажение истории, ссылаются на какие-то художественные документы, что в Калининградской области и каннибализм был и какие-то еще вещи. Надо все-такие смотреть архивные документы и ссылаться в первую очередь на них. Мы написали обращение, чтобы прокуратура посмотрела, разобралась и, если надо, поправила", - сказал РИА Новости первый секретарь комитета калининградского областного отделения КПРФ Максим Буланов.
Копию обращения на имя прокурора Калининградской области Сергея Хлопушина глава калининградских коммунистов опубликовал на сайте регионального отделения партии. В документе говорится, что провести проверку достоверности изложенных в статье фактов они просят в связи с обращениями первых переселенцев, ветеранов войны и становления области.
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В свою очередь автор статьи Хлебников рассказал РИА Новости, что материал полностью опирается на научные исследования признанных в области специалистов по истории первых лет существования региона, задокументированные воспоминания первых переселенцев в Калининградскую область и рассекреченные документы местных властей, которые журналисты получили в государственном архиве.
"Что конкретно опровергают коммунисты, мне, если честно, не ясно... Мы готовы пройтись по трагическим моментам истории области первых лет еще раз вместе в прокуратурой", - сказал Хлебников.
По словам Буланова, ответ из областной прокуратуры на его обращение должен прийти в течение месяца.
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