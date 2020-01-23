В Калининграде коммунисты пожаловались на СМИ из-за статьи про голод

"Мы считаем, что фактически идет искажение истории, ссылаются на какие-то художественные документы, что в Калининградской области и каннибализм был и какие-то еще вещи. Надо все-такие смотреть архивные документы и ссылаться в первую очередь на них. Мы написали обращение, чтобы прокуратура посмотрела, разобралась и, если надо, поправила", - сказал РИА Новости первый секретарь комитета калининградского областного отделения КПРФ Максим Буланов.