Толстой выразил надежду на подтверждение полномочий России в ПАСЕ

"Мы считаем, что поскольку такая процедура должна носить исключительный характер, задача Совета Европы не в том, чтобы кого-то наказывать, а в том, чтобы выстраивать Европу без разделительных линий. Мы считаем, что для такой процедуры необходимо повышение кворума, и будем на этой точке зрения настаивать как на заседании комитета, так и во время обсуждения докладов Франка Швабе на эту тему, который будет вынесен на пленарное заседание", - добавил Толстой.