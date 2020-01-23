Толстой выразил надежду на подтверждение полномочий России в ПАСЕ

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой, надеется, что тенденция на преодоление кризиса в ПАСЕ останется в силе и полномочия делегации РФ на зимней сессии будут подтверждены.
Сессия ПАСЕ пройдёт в Страсбурге с 27 по 31 января.
"Надеемся, что тенденция на преодоление кризиса в ПАСЕ останется в силе и полномочия делегации РФ будут подтверждены", - заявил он журналистам.
Толстой подчеркнул, что российская делегация со своей стороны хочет сосредоточиться на конструктивной работе по всей повестке ассамблеи. Парламентарий рассказал, что в ходе сессии ПАСЕ обсудят вопрос о новом трехстороннем механизме реагирования на нарушения базовых принципов Совета Европы.
"Мы считаем, что поскольку такая процедура должна носить исключительный характер, задача Совета Европы не в том, чтобы кого-то наказывать, а в том, чтобы выстраивать Европу без разделительных линий. Мы считаем, что для такой процедуры необходимо повышение кворума, и будем на этой точке зрения настаивать как на заседании комитета, так и во время обсуждения докладов Франка Швабе на эту тему, который будет вынесен на пленарное заседание", - добавил Толстой.