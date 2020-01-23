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Посольство выясняет число россиян, которые могут находиться в Ухане
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РИА Новости

Посольство выясняет число россиян, которые могут находиться в Ухане

14:30 23.01.2020 (обновлено: 15:00 23.01.2020)
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© AP Photo / Emily WangМедицинские работники в спецкостюмах проверяют температуру тела пассажиров, прибывающих из города Ухань в аэропорту Пекина
Медицинские работники в спецкостюмах проверяют температуру тела пассажиров, прибывающих из города Ухань в аэропорту Пекина
© AP Photo / Emily Wang
Медицинские работники в спецкостюмах проверяют температуру тела пассажиров, прибывающих из города Ухань в аэропорту Пекина
ПЕКИН, 23 янв – РИА Новости. Посольство РФ в КНР пока устанавливает число россиян, которые могут находиться в Ухане, где зарегистрирована вспышка нового типа короновируса, заявил РИА Новости в четверг пресс-атташе посольства РФ в Китае Георгий Егоров.
"На данный момент у нас нет информации о числе россиян в городе Ухань, мы это уточняем", - сообщил дипломат.
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Город Ухань в населением в 11 миллионов человек с утра четверга практически изолирован из-за вспышки заболевания, транспортное сообщение в городе приостановлено, включая метро, автобусы, паромы, в город не впускают пассажирские автобусы и водный транспорт, вылеты из аэропорта города и отправления с железнодорожных станций также отменены, власти города и страны рекомендуют не ездить туда и не выезжать из города без особых причин.
В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Согласно последним данным Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, число заболевших в различных провинциях Китая превысило 600 человек, в 17 случаях болезнь завершилась летальным исходом.
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