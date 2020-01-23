Посольство выясняет число россиян, которые могут находиться в Ухане

"На данный момент у нас нет информации о числе россиян в городе Ухань, мы это уточняем", - сообщил дипломат.

Город Ухань в населением в 11 миллионов человек с утра четверга практически изолирован из-за вспышки заболевания, транспортное сообщение в городе приостановлено, включая метро, автобусы, паромы, в город не впускают пассажирские автобусы и водный транспорт, вылеты из аэропорта города и отправления с железнодорожных станций также отменены, власти города и страны рекомендуют не ездить туда и не выезжать из города без особых причин.