Подозреваемый в убийстве полицейского в Москве не признал вину

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Фигурант дела об убийстве полицейского на станции "Курская" московского метро в 2018 году Нурлан Муратов не признал вину в посягательстве на жизнь правоохранителя, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
По версии следствия, в ночь на 3 сентября 2018 года 23-летний сотрудник полиции 4 отдела УВД на Московском метрополитене Андрей Райский остановил уроженца Киргизии Нурлана Муратова для проверки документов – правоохранителю показалось, что Муратов пьян. Они направились в помещение на станции метро "Курская" для составления административного протокола, однако по пути сперва зашли в служебный туалет на платформе. Там Муратов выхватил у полицейского пистолет и выстрелил ему в голову, Райский скончался на месте.
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"Муратов действительно находился на месте произошедшего, но не убивал. Могу сказать следующее – произошел несчастный случай, мой подзащитный не убивал Райского. Он не считает себя виновным, является жертвой обстоятельств и заложником ситуации, что позже найдет подтверждение в показаниях моего подзащитного, свидетелей и материалах дела", - рассказал его адвокат Алексей Толстых на первом заседании суда.
По его словам, на подзащитного давление оказывали сокамерники, они "не давали ему спать, будили его, уговаривали сознаться". В итоге Муратов "под диктовку написал чистосердечное признание, которое полностью опроверг, когда у него появился адвокат", заявил Толстых, настаивающий на проведении психолого-лингвистической экспертизы, способной выявить данные факты.
Дело рассматривается с участием присяжных заседателей, которым предстоит ответить на три основных вопроса: доказано ли, что преступление имело место, что деяние совершил подсудимый и виновен ли он в совершении преступления.
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Обвиняемый, который получил гражданство РФ в 2008 году, до сих пор в полной мере не овладел русским языком, в суде он прибегает к помощи переводчика. Изначально мужчина заявлял, что вину он категорически отрицает, однако позже в материалах дела появилось чистосердечное признание.
По статье "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа" подсудимому грозит наказание вплоть до пожизненного. На момент преступления Муратов работал оператором на кондитерской фабрике "Рот Фронт". С начала сентября 2018 года он содержится в следственном изоляторе.