Подозреваемый в убийстве полицейского в Москве не признал вину

"Муратов действительно находился на месте произошедшего, но не убивал. Могу сказать следующее – произошел несчастный случай, мой подзащитный не убивал Райского. Он не считает себя виновным, является жертвой обстоятельств и заложником ситуации, что позже найдет подтверждение в показаниях моего подзащитного, свидетелей и материалах дела", - рассказал его адвокат Алексей Толстых на первом заседании суда.