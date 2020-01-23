В Иерусалиме открыли памятник героям блокадного Ленинграда

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Биньямин Нетаньяху на церемонии открытия памятника жителям и защитникам блокадного Ленинграда "Свеча памяти" на территории парка "Сакер" в Иерусалиме

ИЕРУСАЛИМ, 23 янв - РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин принимает участие в церемонии открытия в Иерусалиме памятника героям блокадного Ленинграда.

Путин и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху перерезали ленточку, что символически означает открытие монумента.

© РИА Новости / Алексей Никольский Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин, президент Израиля Реувен Ривлин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на церемонии открытия памятника жителям и защитникам блокадного Ленинграда "Свеча памяти" на территории парка "Сакер" в Иерусалиме © РИА Новости / Алексей Никольский Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин, президент Израиля Реувен Ривлин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на церемонии открытия памятника жителям и защитникам блокадного Ленинграда "Свеча памяти" на территории парка "Сакер" в Иерусалиме

Путин в четверг прибыл в Израиль для участия в качестве главного гостя в форуме "Сохраняем память о Холокосте, боремся с антисемитизмом". Российский лидер уже побеседовал с израильским премьер-министром, а также провел встречу с матерью осужденной в РФ израильтянки Наамы Иссахар и патриархом Иерусалимским и всея Палестины Феофилом III. Также российский лидер провел переговоры с президентом Израиля Реувеном Ривлином.

Изначально визит Путина в Израиль должен был быть двухдневным, но из-за ситуации с обновлением правительства РФ было принято решение сократить его до одного дня.

Памятник блокадникам Ленинграда расположен в центре Иерусалима. Высота стелы 9 метров, ее вес - 12 тонн. Памятник опирается на основание весом в 6 тонн. Это будет один из крупнейших мемориалов, установленных в Израиле. В основе художественного решения - образ свечи, на которой выбита бронзовая надпись "Помни живых и павших, смертью смерть поправших". У подножия монумента расположена плита со словами: "Ленинград был в блокаде под прицелом нацистов 900 дней и ночей. Город выстоял. Погибло около двух миллионов мирных жителей и защитников Ленинграда".