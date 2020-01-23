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В Иерусалиме открыли памятник героям блокадного Ленинграда
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РИА Новости

В Иерусалиме открыли памятник героям блокадного Ленинграда

14:30 23.01.2020 (обновлено: 14:39 23.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Биньямин Нетаньяху на церемонии открытия памятника жителям и защитникам блокадного Ленинграда "Свеча памяти" на территории парка "Сакер" в Иерусалиме
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Биньямин Нетаньяху на церемонии открытия памятника жителям и защитникам блокадного Ленинграда Свеча памяти на территории парка Сакер в Иерусалиме
© РИА Новости / Алексей Никольский
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ИЕРУСАЛИМ, 23 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин принимает участие в церемонии открытия в Иерусалиме памятника героям блокадного Ленинграда.
Путин и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху перерезали ленточку, что символически означает открытие монумента.
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин, президент Израиля Реувен Ривлин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на церемонии открытия памятника жителям и защитникам блокадного Ленинграда "Свеча памяти" на территории парка "Сакер" в Иерусалиме
Президент РФ Владимир Путин, президент Израиля Реувен Ривлин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на церемонии открытия памятника жителям и защитникам блокадного Ленинграда Свеча памяти на территории парка Сакер в Иерусалиме.
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин, президент Израиля Реувен Ривлин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на церемонии открытия памятника жителям и защитникам блокадного Ленинграда "Свеча памяти" на территории парка "Сакер" в Иерусалиме
Путин в четверг прибыл в Израиль для участия в качестве главного гостя в форуме "Сохраняем память о Холокосте, боремся с антисемитизмом". Российский лидер уже побеседовал с израильским премьер-министром, а также провел встречу с матерью осужденной в РФ израильтянки Наамы Иссахар и патриархом Иерусалимским и всея Палестины Феофилом III. Также российский лидер провел переговоры с президентом Израиля Реувеном Ривлином.
Изначально визит Путина в Израиль должен был быть двухдневным, но из-за ситуации с обновлением правительства РФ было принято решение сократить его до одного дня.
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Памятник блокадникам Ленинграда расположен в центре Иерусалима. Высота стелы 9 метров, ее вес - 12 тонн. Памятник опирается на основание весом в 6 тонн. Это будет один из крупнейших мемориалов, установленных в Израиле. В основе художественного решения - образ свечи, на которой выбита бронзовая надпись "Помни живых и павших, смертью смерть поправших". У подножия монумента расположена плита со словами: "Ленинград был в блокаде под прицелом нацистов 900 дней и ночей. Город выстоял. Погибло около двух миллионов мирных жителей и защитников Ленинграда".
По словам авторов, общая стоимость проекта превышает 2 миллиона долларов. Деньги на строительство мемориала были собраны спонсорами и представителями еврейских организаций со всего мира. Значительная часть средств была переведена из России.
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Блокадный Ленинград: история медсестры Зои РоманенкоЗое Павловне Романенко, которая во время блокады Ленинграда жила рядом с осажденным городом, в этом году исполняется 95 лет, а в начале Великой Отечественной войны ей было всего 16. Жителям города Ломоносова, который находится в 50 километрах от Ленинграда, сполна пришлось вкусить тяготы блокадного времени.
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Реувен РивлинВладимир ПутинБиньямин НетаньяхуИерусалимРоссияИзраильВ мире
Популярные комментарии
Это ПАМЯТЬ для потомков. И ПРЕКЛОНЕНИЕ перед всеми погибшими. Это напоминание. И пусть всегда лежат живые цветы.
23 января, 14:58
lyuda.terenteva.55
2010000
Ага, и эти победили...
23 января, 14:51
Владимир Ф. Быченков
000046
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