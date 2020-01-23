В китайском Эчжоу приостановили работу транспорта из-за коронавируса

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Работа общественного транспорта в китайском городе Эчжоу (провинция Хубэй, граничащая с Уханем) приостановлена из-за коронавируса.
"С 16.00 23 января 2020 года (11.00 мск) работа всего общественного транспорта, маршрутных автобусов, туристических арендованных автобусов, сельских пассажирских транспортных средств и паромов временно приостанавливается", - говорится в сообщении властей города в Weibo.
В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Согласно последним данным Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, число заболевших в различных провинциях Китая превысило 600 человек, в 17 случаях болезнь завершилась летальным исходом.