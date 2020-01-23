В китайском Эчжоу приостановили работу транспорта из-за коронавируса

"С 16.00 23 января 2020 года (11.00 мск) работа всего общественного транспорта, маршрутных автобусов, туристических арендованных автобусов, сельских пассажирских транспортных средств и паромов временно приостанавливается", - говорится в сообщении властей города в Weibo.