Москалькова прокомментировала жалобу Голунова

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Любой реабилитирующий акт, связанный с прекращением уголовного преследования, предусматривает извинение со стороны прокуратуры, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Любой реабилитирующий акт, связанный с прекращением уголовного преследования, предусматривает извинение со стороны прокуратуры, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова , говоря об обращении журналиста "Медузы" Ивана Голунова

Ранее адвокат журналиста Сергей Бадамшин сообщил РИА Новости, что Голунов пожаловался новому генпрокурору России Игорю Краснову, что до сих пор не получил официальные извинения за задержание по уголовному делу.

"Что касается расследования дела (Голунова - ред.), я надеюсь, оно будет объективным, справедливым, и резонансность этого дела не должна повлиять на некие уклоны в ту или в другую сторону. То, что касается извинений, то любой реабилитирующий акт, связанный с прекращением уголовного преследования, в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством, предусматривает извинение со стороны прокуратуры", - сказала Москалькова журналистам.

Комментариями Генпрокуратуры РИА Новости пока не располагает.

Голунова задержали в Москве 6 июня прошлого года, как утверждала полиция, с мефедроном, но впоследствии уголовное преследование отменили "в связи с недоказанностью его участия" в преступлении. Сам журналист заявлял, что наркотики ему подбросили.