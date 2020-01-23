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2020-01-23T14:25+0300
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Москалькова прокомментировала жалобу Голунова
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РИА Новости

Москалькова прокомментировала жалобу Голунова

14:25 23.01.2020
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Любой реабилитирующий акт, связанный с прекращением уголовного преследования, предусматривает извинение со стороны прокуратуры, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, говоря об обращении журналиста "Медузы" Ивана Голунова.
Ранее адвокат журналиста Сергей Бадамшин сообщил РИА Новости, что Голунов пожаловался новому генпрокурору России Игорю Краснову, что до сих пор не получил официальные извинения за задержание по уголовному делу.
Иван Голунов в Басманном суде Москвы
20 января, 19:44
Голунова допросили как потерпевшего по делу о превышении полномочий
"Что касается расследования дела (Голунова - ред.), я надеюсь, оно будет объективным, справедливым, и резонансность этого дела не должна повлиять на некие уклоны в ту или в другую сторону. То, что касается извинений, то любой реабилитирующий акт, связанный с прекращением уголовного преследования, в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством, предусматривает извинение со стороны прокуратуры", - сказала Москалькова журналистам.
Комментариями Генпрокуратуры РИА Новости пока не располагает.
Голунова задержали в Москве 6 июня прошлого года, как утверждала полиция, с мефедроном, но впоследствии уголовное преследование отменили "в связи с недоказанностью его участия" в преступлении. Сам журналист заявлял, что наркотики ему подбросили.
Впоследствии ряд сотрудников полиции поплатились должностями за этот скандал, а против пятерых возбудили уголовное дело. На днях, как сообщал РИА Новости тот же Сергей Бадамшин, Голунова наконец допросили уже в качестве потерпевшего.
Журналист Медузы Иван Голунов на конференции Свобода СМИ и безопасность журналистов в России и в регионе ОБСЕ: вызовы и возможности в эпоху цифровых технологий
13 января, 17:20
Задержавших Голунова полицейских заподозрили в превышении полномочий
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Иван ГолуновДело журналиста Ивана ГолуноваТатьяна МоскальковаГенеральная прокуратура РФРоссияОбщество
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