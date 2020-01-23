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https://ria.ru/20200123/1563782350.html
Фото подписания пакта Молотова-Риббентропа выставят на аукцион
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РИА Новости

Фото подписания пакта Молотова-Риббентропа выставят на аукцион

14:25 23.01.2020
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© Сайт Аукционного дома "Литфонд"Фотография из лота аукционного дома "Литфонд": Подписание пакта Молотова-Риббентропа и др. / фото Генриха Гофмана
Фотография из лота аукционного дома Литфонд: Подписание пакта Молотова-Риббентропа и др. / фото Генриха Гофмана
© Сайт Аукционного дома "Литфонд"
Фотография из лота аукционного дома "Литфонд": Подписание пакта Молотова-Риббентропа и др. / фото Генриха Гофмана
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Фотографии подписания договора о ненападении между СССР и Германией, так называемого пакта Молотова-Риббентропа, авторства личного фотографа Гитлера Генриха Гофмана выставят на аукционе в Москве 30 января с начальной ценой в 40 тысяч рублей, сообщается на сайте аукционного дома "Литфонд" в четверг.
"Подписание договора о ненападении между СССР и Германией (пакт Молотова-Риббентропа) в августе 1939 года, где на снимках присутствуют Сталин, Молотов, Риббентроп, граф Шуленберг, Шапошников, Шкварцов и другие. Фотографии вручения верительных грамот А. Гитлеру новым послом СССР в Германии А. Шкварцовым в сентябре 1939 года, прибытие нового посла СССР в Германии Деканозова на вокзал в Берлине, портреты У. Черчилля, И. Сталина, Гарримана и Молотова. Эстимейт: 40 000 - 42 000 тысяч рублей", - сказано в описании лота.
© Сайт Аукционного дома "Литфонд"Лот аукционного дома "Литфонд" из 9 фотографий: Подписание пакта Молотова-Риббентропа и др. / фото Генриха Гофмана.
Лот аукционного дома Литфонд из 9 фотографий: Подписание пакта Молотова-Риббентропа и др. / фото Генриха Гофмана.
© Сайт Аукционного дома "Литфонд"
Лот аукционного дома "Литфонд" из 9 фотографий: Подписание пакта Молотова-Риббентропа и др. / фото Генриха Гофмана.
Кроме того, на аукционе выставят шесть рисунков русского писателя и художника Алексея Ремизова с начальной ценой в 1,6 миллиона рублей, фотографию с автографом самого известного советского экстрасенса Вольфа Мессинга, записную книжку Лилии Брик о мужчинах, поэте Игоре Северянине и трагикомедии в 5 действиях, фотографии с похорон Владимира Маяковского, первое издание романа Ивана Гончарова "Обрыв", издание повести Конан Дойля "Собака Баскервилей" и многое другое.
Также желающие смогут приобрести одно из самых роскошных изданий "Фауста" Иоганна Гёте из личной библиотеки Майи Плисецкой, которой книга была подарена на 175-летнем юбилее Большого театра в 1951 году, где она танцевала партию Вакханки по трагедии. "На первом пустом листе блока дарственная надпись: "Прекрасной вакханке в честь 175-го юбилея ГАБТа. От Наели, Киры, Шуры, Аллы", - сказано в описании.
Специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, председатель Попечительского совета Российского военно-исторического общества Сергей Иванов
16 сентября 2019, 16:2180 лет с начала Второй мировой войны
Пакт Молотова-Риббентропа стал достижением дипломатии, заявил Иванов
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