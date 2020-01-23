Фото подписания пакта Молотова-Риббентропа выставят на аукцион

"Подписание договора о ненападении между СССР и Германией (пакт Молотова-Риббентропа) в августе 1939 года, где на снимках присутствуют Сталин, Молотов, Риббентроп, граф Шуленберг, Шапошников, Шкварцов и другие. Фотографии вручения верительных грамот А. Гитлеру новым послом СССР в Германии А. Шкварцовым в сентябре 1939 года, прибытие нового посла СССР в Германии Деканозова на вокзал в Берлине, портреты У. Черчилля, И. Сталина, Гарримана и Молотова. Эстимейт: 40 000 - 42 000 тысяч рублей", - сказано в описании лота.